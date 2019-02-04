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Sigorta başlangıç tarihine göre ne zaman emekli olurum

Çalışan erken ve kadınlar ne zaman emekli olacağını merak etmekte. Türkiye'de emekli olacak kişiler için, sigorta başlangıç tarihi ne kadar geriye giderse , yaş ve prim günü şartları o kadar kolaylaşıyor.Türkiye’de Emeklilik yaşı kaç? Kaç yaşında emekli olunur? 2000’den sonra sigortalı olanlar ne zaman emekli olur?

04 Şubat 2019 Pazartesi 12:23
Sigorta başlangıç tarihine göre ne zaman emekli olurum

Çalışan erken ve kadınlar ne zaman emekli olacağını merak etmekte. Türkiye'de emekli olacak kişiler için, sigorta başlangıç tarihi ne kadar geriye giderse , yaş ve prim günü şartları o kadar kolaylaşıyor.Türkiye’de Emeklilik yaşı kaç? Kaç yaşında emekli olunur? 2000’den sonra sigortalı olanlar ne zaman emekli olur?

Erkek çalışanlar 2000 yılında Sosyal Güvenlik Kurumları’na kayıt oldular ve başlangıçları bu tarihe dayanıyorsa 7.000 (yedi bin) gün prim ödeyerek 60 (altmış) yaşında emekliliğe hak kazanırlar. Aynı yıl sosyal güvenlik kurumuna kaydolan kadınlar içinde yine 7000 (yedi bin) gün prim ödeme şartları mevcut ve 58 yaşında emekliliğe hak kazanırlar. 2000 yılından sonra sigortalı olanlar 3.600 gün hakkından yararlanamazlar, yeni çıkartılan kanunlar iki bin yılından sonra Sosyal Güvenlik Kurumu’na üye olanlarda bu hakkı tamamen kaldırmıştır. 2000 yılı ve sonrası kuruma kayıt olanlarda 15 yıl ve 3600 günü doldurarak kıdem tazminatına hak kazanma süreleri de değişmiş, iki bin yılı sonrası sigortalı olanlarda bu hak 25 yıl ve 4500 iş günü olarak belirlenmiştir. kurum değiştirmek isteyenler bu süreçleri de göz önünde bulundurmalıdır. Kıdem tazminatı aldıktan sonra tekrar çalışmaya başlayan işçiler konusun da tazminatı ödeyen kurum hakkın kötüye kullanıldığına dair tazminat davaları açmış ve Yargıtay da çalışma hürriyeti söz konusu gösterilerek dava işçilerden yana sonuçlanmıştı. Yeni yasa ile birlikte bu tür davalarında önüne geçilmiş oldu kıdem tazminatı doğan ve bunu kullanan işçi tekrar çalışma hayatına devam ederek prim gün sayısını doldurabilmektetir.

01.05.2008’den sonra işe giren erkekler ne zaman emekli olur?

a-Normal Emeklilik Şartları:

7200 günü 31.12.2005 tarihine kadar tamamlayan erkekler 60 yaşında emekli olur ama diğerleri için tablo aşağıdadır.

1)- 01.01.2036 ila 31.12.2037 tarihleri arasında 7200 günü tamamlayan için 61 yaş

2)- 01.01.2038 ila 31.12.2039 tarihleri arasında 7200 günü tamamlayan için 62 yaş

3)- 01.01.2040 ila 31.12.2041 tarihleri arasında 7200 günü tamamlayan için 63 yaş

4)- 01.01.2042 ila 31.12.2043 tarihleri arasında 7200 günü tamamlayan için 64 yaş

5)- 01.01.2044 ila 31.12.2045 tarihleri arasında 7200 günü tamamlayan için 65 yaş 

6)- 01.01.2046 ila 31.12.2047 tarihleri arasında 7200 günü tamamlayan için 65 

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Haber Tarihi: 04 Şubat 2019 Pazartesi 12:23
  1. Sigorta başlangıç tarihine göre ne zaman emekli olurum SSK
  2. 2000’den sonra sigortalı olanlar ne zaman emekli olur?

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