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Teknoloji

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Hotmail sign in | E-mail hesaplarıyla çeşitli internet sitelerine üye olunabiliyor. Üye olunan siteler ya da mağazalarla ilgili güncel kampanyalar mail olarak geliyor. Ayrıca iş dünyası için de mailler en hızlı iletişim ve veri paylaşımı alanları. Hal böyle olunca günümüzde bir mail adresi olmayanların sayısı çok az. İnternet tarayıcısından mail hesabına girmek isteyenler arama motoruna sık sık Sign in ifadesini yazıyor. Peki, Sign in nedir? | Hotmail Sign in | Gmail Sign in | Hotmail oturum aç.

Yeniakit Publisher
2020-08-25 17:38:00 - 2020-08-25 17:44:51
Sign in

Teknolojinin yaşamlarımızdaki yeri ve önemi azımsanmayacak durumda. Haberleşme konusunda en hızlı yol hiç kuşkusuz internet. Sohbet uygulamalarının yanı sıra resmi işler içinse mail adresleri en çok tercih edilen araçlardandır. Bilgi paylaşımı, sohbet için kullanılan mail hesapları ayrıca çeşitli internet sitelerine üye olabilmek için de gerekli. Mail hesabını uygulamadan değil internetten açacak olanlar internette Sign in ifadesini aratıyor. Peki, Hotmail oturum açma işlemi nasıl yapılır?

Sign in nedir?

Sign in ifadesinin ne anlama geldiği merak ediliyor. Sign in’in Türkçesi “Oturum aç” anlamına geliyor. Yani internette bulunan bir hesabınızda oturum açmak istiyorsanız Sign in ifadesini kullanabilirsiniz.

Hotmail Sign in

Hotmail mail adresi bulunanlar hesaplarına nasıl gireceklerini merak ediyor. Mail hesabınıza giriş yapmak için “login.live.com” adresine girip mail adresiniz ve şifrenizi yazarak oturum açabilirsiniz.

Hotmail sign in4

Microsoft, OneDrive ile kullanıcılarına çevrimiçi dosya depolama ve paylaşma imkanı sağlıyor. Kullanıcılar,  OneDrive'a depoladıkları dosyalara istedikleri zaman erişim sağlayabiliyor.  OneDrive hesaplarına giriş yapmak isteyenler ise arama motorlarına Hotmail sign in4 ifadesini yazıyor. Böylelikle oturum açma linkine hızlıca ulaşabiliyorlar. Bunun yerine doğrudan “onedrive.live.com/about/tr-tr/signin/” adresine gidebilirsiniz.

ONEDRİVE HESABINIZDA OTURUM AÇMAK İÇİN TIKLAYINIZ

Gmail Sign in

Aktif olarak mail hesaplarını kullanan kişiler genellikle telefonlarındaki mail kutusundan e-postalarına erişim sağlıyor. İnternet tarayıcısı üzerinden maillerini kontrol edecekler ise hesaplarına nereden nasıl giriş yapmaları gerektiğini araştırıyor. Bir Gmail hesabınız varsa mail kutunuza ulaşmak için “mail.google.com” sayfanıza gitmeniz ve kullanıcı adı ile şifrenizi girmeniz gerekiyor.

Outlook oturum aç

Outlook hesabı bulunanlar maillerine nasıl ulaşabileceklerini araştırıyor. Outlook hesabınıza “www.office.com” linkinden ulaşabilirsiniz. Siteye girdiğinizde sağ üst köşede oturum açı tıklayarak maillerinize ulaşabilirsiniz.

Mail girişi | E-mail giriş

Hangi mail hesabını kullanıyorsanız; o e-posta servisinin sayfasına giriş yapıp maillerinizi kontrol edebilirsiniz.

Log in

Sign in kadar Log in ifadesinin de ne anlama geldiği merak ediliyor. Log in de oturum açma anlamına geliyor.

Hotmail hesabı nasıl kapanır?

Hotmail hesabınızı kapatmak istiyorsunuz ve hangi adımları izlemeniz gerektiğini bilmiyorsanız kesinlikle doğru yerdesiniz. Hotmail hesabınızı kullanmıyor ya da söz konusu hesabın aktif olmasını istemiyorsanız hızlıca Hotmail hesabınızı silebilirsiniz. Mail hesabınıza giriş yapın ve başlangıç butonuna basın. Ardından ayarlar, hesaplarım, e-posta ve hesapları öğesini seçin. karşınıza çıkacak olan hesabı sil seçeneğine tıklayarak mail hesabınızı kapatabilirsiniz. Ancak hesabınızı kapatmadan önce mail kutunuzu kontrol edip gerekli dosyaları kopyalamanız tavsiye ediliyor.

E posta adresimi nasıl silerim?

Kullandığınız e posta hesaplarınızı arzu ettiğiniz zaman silebilirsiniz. Bunun için ayarlar, hesap ayarları, mail adresini sil adımlarını izleyerek hesabınızı silebilirsiniz.

 

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