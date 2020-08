Hotmail sign in | E-mail hesaplarıyla çeşitli internet sitelerine üye olunabiliyor. Üye olunan siteler ya da mağazalarla ilgili güncel kampanyalar mail olarak geliyor. Ayrıca iş dünyası için de mailler en hızlı iletişim ve veri paylaşımı alanları. Hal böyle olunca günümüzde bir mail adresi olmayanların sayısı çok az. İnternet tarayıcısından mail hesabına girmek isteyenler arama motoruna sık sık Sign in ifadesini yazıyor. Peki, Sign in nedir? | Hotmail Sign in | Gmail Sign in | Hotmail oturum aç.