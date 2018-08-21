Almanya'dan Türkiye'ye destek: Her şeyi yapmalıyız!

Almanya’da koalisyonun büyük ortağı Sosyal Demokrat Parti (SPD) Genel Başkanı Andrea Nahles'in önceki gün “ABD yaptırımlarına karşı Türkiye’nin yanında olmalıyız. Türkiye boş verilecek bir NATO üyesi değil” açıklaması, Almanya’da büyük yankı uyandırdı. İstikrarsız ve krizle boğuşan bir Türkiye’nin Avrupa ekonomisi için büyük bir tehlike oluşturacağını savunan Alman siyasetçiler, Türkiye’nin bu süreçte yalnız bırakılmaması gerektiğini söyledi.

TRUMP YANLIŞ YAPTI

Almanya eski Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel “Türkiye’yi Batı’da tutmak için ne gerekiyorsa yapmalıyız” diyerek, Türkiye’ye destek verilmemesi halinde Avrupa’nın geleceğinin risk altına girebileceği uyarısında bulundu. ABD Başkanı Donald Trump'ın Türkiye'ye yönelik tutumuna Almanya ve Avrupa'nın destek vermediğine dair Türkiye'ye açık bir mesaj verilmesi gerektiğini vurgulayan Gabriel, “Bence ABD, NATO’nun önemli müttefikleri arasında yer alan Türkiye’ye karşı yapılmayacak bir şey yapıyor” diyerek Trump’ın tutumunu eleştirdi.

İSTİKRAR ÇIKARIMIZA

Öte yandan, SPD Genel Başkanı Nahles yaptığı açıklamada, Türkiye’nin istikrarlı bir ülke olması ve kurdaki dalgalanmaların durdurulması herkesin çıkarına olur uyarısında bulundu. Başbakan Angele Merkel de dün yaptığı açıklamada Türkiye ekonomisinin yardıma ihtiyacı olmadığını söyledi.

YAPTIRIMLAR AVRUPA’YI RİSKE ATIYOR

Alman Maliye Bakanlığı konuyla ilgili bir rapor hazırladı. Raporda, Alman ekonomisi için en büyük riskin, ABD öncülüğünde başlayan ticaret savaşları olduğu belirtildi. Ayrıca, “İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden bir anlaşma yapmadan ayrılması ve ABD’nin Avrupa’yla büyük bir ticaret hacmine sahip olan Türkiye’ye uygulamış olduğu yaptırımlar, Avrupa ülkeleri tarafından endişeyle takip ediliyor” denildi.