0553 313 94 23

Sığırlarda döl verimliliğin arttırılmasıyla ilgili çalışmalar devam ediyor

Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından sığırlarda döl verimliliğinin arttırılması konulu çalışmalar kapsamında düzenlenen ikinci toplantı gerçekleştirildi.

02 Temmuz 2019 Salı 15:13
Sığırlarda döl verimliliğin arttırılmasıyla ilgili çalışmalar devam ediyor

Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından sığırlarda döl verimliliğinin arttırılması konulu çalışmalar kapsamında düzenlenen ikinci toplantı gerçekleştirildi.


Toplantıda bir konuşma yapan İl Tarım ve Orman Müdürü Dr. Emine Sever, hayvancılıkta sığır yetiştiriciliğinin önemli olduğunu söyledi. Bakanlık verilerine göre süt ve kırmızı et ihtiyacının yaklaşık yüzde 90’ının sığırlardan elde edildiğini vurgulayan Müdür Sever, "Döl verimi bir sığır işletmesinde ekonomik sürdürülebilirliğinin en önemli göstergelerinden biridir. Bu kapsamda bakanlığımızca 2019-2023 yıllarını kapsayacak olan sığırlarda döl verimliliğini arttırma çalışmaları başlatılmış. Döl verimi izleme birimleri oluşturularak döl verimi izleme sistemi modülü hazırlanmıştır. İzleme birimlerinde görevli personellerin de katılımıyla bölgesel eğitim toplantıları yapılmış, bu eğitimlerin daha alt birimleri kapsayacak şekilde genişletilmesi ve bu çalışma sonuçlarının aylık olarak bakanlığa bildirilmesi istenmiştir" dedi.


Türkiye’de döl veriminde ciddi kayıplar tespit edildiğini belirten Müdür Sever, "Eskişehir ilimizde bu kayıpların önüne geçmek için ilk olarak müdürlüğümüzce döl verim parametrelerinin yakından takip edilmesi, bu parametrelerin düşük olduğu belirlenen yerleşim yerleri ve işletmelerin yakın takibe alınması ve çözümüne yönelik adımların atılmasını planladık. Konunun milli bir mesele olduğu da göz önüne alınarak çalışmalarımızın üniversitelerimiz, sivil toplum kuruluşları, damızlık sığır yetiştiricileri birlikleri ile iş birliği içinde sürdürüyoruz.


Toplantı karşılıklı soru cevap bölümüyle sona ererken toplantıya; Vali Yardımcısı Bekir Şahin Tütünücü, İl Tarım ve Orman Müdürü Dr. Emine Sever ve Eskişehir-Bilecik Bölgesi Veteriner Hekimler Odası Başkanı Mehmet Kızılinler katıldı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 02 Temmuz 2019 Salı 15:13
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    CHP TBMM Grup Toplantısı
    1. CHP TBMM Grup Toplantısı
    2. Saç yağlanmasının çözümü var mıdır?
    3. CHP TBMM Grup Toplantısı
    4. Baro Başkanı Göğebakan’dan tayini..
    5. Bu para nereye gidiyor? Devlette 300..
    6. Voleybol: Genç Erkekler Türkiye..
    7. Kilimlerden kendi sahalarını yapan..
    8. Büyükşehir Belediyesi, vatandaşları..
    9. Cadde ortasında alev alan otomobili..
    10. Senegal ekonomide sınıf atladı
    11. Germencik’in yeni logosu meclisten..
    12. Zorunlu trafik sigortasının yeni..
    13. Afrika ülkesinde orduya saldırı! 18 ölü
    14. OKÜ Akademik Teşvik ve Yükselme Ödül..
    15. Muammer sağlık kontrolünden geçti
    16. Mısır ve Fransa'dan Akdeniz'de ortak..
    17. Tatlı yeme isteği nasıl bastırılır?
    18. Kaymakamın oğlunun öldüğü kavga..
    19. Azez'de duygulandıran görüntüler!..
    20. FETÖ'ye yönelik "ankesörlü telefon"..
    21. TEPSAM Başkanı Yıldırım’dan BM’ye tepki
    22. Traktör uçuruma yuvarlandı: 1 yaralı
    23. Almanya Schengen vizesi başvuruları..
    24. Diyarbakır'da feci olay! Biçerdöverin..
    25. El emeği mozaikler sergide buluştu
    26. El emeği mozaikler sergide buluştu
    27. TİKA’dan enerji verimliliği eğitimine..
    28. TİKA’dan enerji verimliliği eğitimine..
    29. Başkan Pekmezci BAY-GÜ KAB..
    30. Yörüklerden Başkan Özcan’a ziyaret
    Unutkanlığın nedeni açıklandı! Tüm dünyada hızlıca yaygınlaşıyor
    Unutkanlığın nedeni açıklandı! Tüm dünyada hızlıca yaygınlaşıyor
    Rotary toplantısında okul müdürü!
    Rotary toplantısında okul müdürü!
    Başkan Erdoğan'ın Japonya'da attığı adım herkesi heyecanlandırdı: Bu bir devrim
    Başkan Erdoğan'ın Japonya'da attığı adım herkesi heyecanlandırdı: Bu bir devrim
    AK Partili Mehmet Metiner: Yenilginin asıl mimarı Ahmet Davutoğlu
    AK Partili Mehmet Metiner: Yenilginin asıl mimarı Ahmet Davutoğlu
    CHP kodlarına döndü
    CHP kodlarına döndü

    Günün Karikatürü

    2 Temmuz 2019
    ABD'den kritik S-400 ve Türkiye açıklaması! "Türkiye ile aramızdaki S-400 sorununu..."
    ABD'den kritik S-400 ve Türkiye açıklaması! "Türkiye ile aramızdaki S-400 sorununu..."
    Sezai Temelli'den küstah tehdit: Geri adım attıracağız
    Sezai Temelli'den küstah tehdit: Geri adım attıracağız