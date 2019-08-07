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"Sığınmacıların hiçbir işlem yapılmadan sokağa salındığını iddiaları asılsızdır"

Göç İdaresi Genel Müdürlüğü:- "Osmaniye Geri Gönderme Merkezi'ne sevk edilen 600 sığınmacının 24 Temmuz'da hiçbir işlem yapılmadan sokağa salındığı iddiası asılsızdır, gerçeği yansıtmamaktadır"

07 Ağustos 2019 Çarşamba 11:54
"Sığınmacıların hiçbir işlem yapılmadan sokağa salındığını iddiaları asılsızdır"

ANKARA (AA) - Göç İdaresi Genel Müdürlüğünden, Osmaniye Geri Gönderme Merkezi'ne sevk edilen 600 sığınmacının, 24 Temmuz'da hiçbir işlem yapılmadan sokağa salındığı iddiasının asılsız olduğu bildirildi.

Genel Müdürlükten yapılan yazılı açıklamada, bir siyasi partinin Niğde İl Başkanı'nın, bazı internet haber sitelerinde yayınlanan, "sınır dışı edilmek üzere İstanbul'dan Osmaniye'ye gönderilen 600 düzensiz göçmenin işlem yapılmadan serbest bırakıldığı" iddiasının gerçeği yansıtmadığı belirtildi.

İlgili konsolosluklardan ve büyükelçiliklerden gerekli belgelerin temin edilerek düzensiz göçmenlerin geri gönderme merkezlerine sevkinin sağlandığı ve sonrasında geri gönderme işlemlerinin başlatıldığı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu kapsamda Osmaniye Geri Gönderme Merkezi'nden de çoğunluğu Afganistan ve Pakistan uyruklu birçok düzensiz göçmen, işlemleri yapıldıktan sonra ülkelerine geri gönderilmektedir. Osmaniye Geri Gönderme Merkezi'ne sevk edilen 600 sığınmacının 24 Temmuz'da hiçbir işlem yapılmadan sokağa salındığı iddiası asılsızdır, gerçeği yansıtmamaktadır. Ayrıca Geri Gönderme Merkezlerinde yürütülen iş ve işlemler 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu çerçevesinde yürütülmektedir."

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Haber Tarihi: 07 Ağustos 2019 Çarşamba 11:54
  1. Göç İdaresi Genel Müdürlüğü
  2. Osmaniye Geri Gönderme Merkezi
  3. sığınmacı

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