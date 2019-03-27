0553 313 94 23

"Sığınmacılar bize adapte olamadı"

Danimarka Başbakanı Lars Lokke Rasmussen:- "Sığınmacılar bize adapte olamadı. Değerlerimize alışmadı" - İsveç Başbakanı Stefan Löfven:- "DEAŞ militanları ülkeye dönerse bir mahkeme kurarak yargılayabiliriz"

27 Mart 2019 Çarşamba 22:31
"Sığınmacılar bize adapte olamadı"

STOCKHOLM (AA) - Danimarka Başbakanı Lars Lokke Rasmussen, Avrupa'da en az sığınmacı alan ülkelerden biri olmalarını, ''Sığınmacılar bize adapte olamadı. Değerlerimize alışmadı." sözleriyle değerlendirdi.

Rasmussen, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği İsveç'in başkenti Stockholm'de, İsveç Başbakanı Stefan Löfven ile görüştü.

İki başbakan görüşmenin ardından düzenledikleri ortak basın toplantısında, "Danimarka merkezli Dansk Bank ve İsveç merkezli Swedbank'ın Estonya'daki şubelerinden yüksek meblağda kara para aklama iddiaları, sığınmacı alımı ve DEAŞ militanlarının ülkelerine geri dönmesine" ilişkin soruları yanıtladı.

Rasmussen, Avrupa'da en az sığınmacı alan ülkelerden bir olmalarını, ''Sığınmacılar bize adapte olamadı. Değerlerimize alışmadı" sözleriyle savundu.

Ülkesinde sığınmacıların sorunları konusunda büyük tartışmaların yaşandığını söyleyen Rasmussen, İsveç'te de aynı tartışmanın yaşanmaya başladığına dikkati çekti.

- Bankalara yönelik kara para aklama iddiaları

Danimarka merkezli Dansk Bank'ın 2007-2015 yılları arasında Estonya şubelerinden 15 milyar dolar kara para aklama iddialarıyla ilgili 4 ay önce soruşturma başlatılmasını değerlendiren Rasmussen, "Bankaların kara para aklamasını önlemek için yasaları daha da sertleştirmeliyiz.'' dedi.

İsveç Başbakanı Löfven ise ülkenin en büyük bankalarından Swedbank'a, Estonya'da 4,3 milyar dolar kara para aklama iddiasıyla ilgili polis baskınını yakından takip ettiklerini söyledi.

Löfven, ''Kara para aklama iddiası doğru ise devletin (İsveç), bankalara ve finans kurumlarına daha sert tedbirler alması lazım. Şu anda soruşturma devam ediyor. Soruşturmanın sonunda banka suçlu çıkarsa devlet de gereğini yapar.'' ifadelerini kullandı.

- DEAŞ militanlarının geri dönmesi

Başbakan Löfven, terör örgütü DEAŞ'a katılanların vatandaşlıktan çıkarılmayacağına işaret ederek, "DEAŞ militanları ülkeye dönerse bir mahkeme kurarak yargılayabiliriz ya daBirleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) tarafından kurulabilecek bir mahkemede yargılanabilirler. Önümüzdeki günlerde durum netleşir.'' değerlendirmesinde bulundu.

Sığınmacı sorununa da değinen Löfven, 2015'te yaşanan sığınmacı akınından sonra konuya ilişkin yasayı sertleştirdiklerini ve 3 yıl içinde 70 bin sığınmacının İsveç'ten ayrıldığını hatırlattı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 27 Mart 2019 Çarşamba 22:31
  1. Danimarka Başbakanı Lars Lokke Rasmussen
  2. Stefan Löfven

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Ömer Çelik: CHP zihniyeti memleket için zararlı
    1. Ömer Çelik: CHP zihniyeti memleket..
    2. Şişli’de otomobil ile elektrikli araç..
    3. "Bunların belediyecilik kariyeri de..
    4. İçişleri Bakan Yardımcısı Erdil..
    5. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "HDP, nerede..
    6. Bakan Ersoy, Denizli'de turizm sektörü..
    7. "Benzemezler ittifakının tek derdi..
    8. İngilizler: Türkiye dersini aldı, izin..
    9. Mevlüt Çavuşoğlu'ndan çok sert tepki:..
    10. Fethiye’de ’Gençlik Şöleni’
    11. Tunus Parlamentosu'ndan BM'ye Golan..
    12. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Cumhur..
    13. Aydın’da orman yangını
    14. GÜNCELLEME - Kazakistan'da helikopter..
    15. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Cumhur..
    16. İmamoğlu'nun yeni sloganı çalıntı çıktı!
    17. "Sığınmacılar bize adapte olamadı"
    18. Barış yanlısı Güney Sudanlı..
    19. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı duygulandıran..
    20. Ülkede bombalı saldırı şoku!
    21. Erdoğan: "Kürt vatandaşlarıma..
    22. "Terör kadar önceliğimiz kentsel..
    23. Suud gazetesinden Osmanlı'ya DEAŞ..
    24. Futbol: Hazırlık maçı
    25. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(PKK'ya..
    26. ABD Dışişleri Bakanı Pompeo Uygur..
    27. Esat Kabaklı, Fethiye'de konser verdi
    28. Erdoğan "İHA'lar koordinatları..
    29. Kazakistan'da helikopter düştü: 13..
    30. Bakan Çavuşoğlu:“Bunlar beşi boş..
    Bir araştırma şirketi daha açıkladı! 7 büyükşehirde bomba sonuçlar
    Bir araştırma şirketi daha açıkladı! 7 büyükşehirde bomba sonuçlar
    İmamoğlu'na zor soru: PKK cenazesinde ne işin vardı?
    İmamoğlu'na zor soru: PKK cenazesinde ne işin vardı?
    Bakan Soylu: FETÖ'nün iti üç gün önce havladı
    Bakan Soylu: FETÖ'nün iti üç gün önce havladı
    Cengiz Kurtoğlu, kapı kapı dolaşıp oy istedi
    Cengiz Kurtoğlu, kapı kapı dolaşıp oy istedi
    Yer: Hakkari! Silahlanan köylüler ateş etmeye başladı!
    Yer: Hakkari! Silahlanan köylüler ateş etmeye başladı!

    Günün Karikatürü

    28 Mart 2019
    ABD'nin Golan Tepeleri kararının nedeni belli oldu!
    ABD'nin Golan Tepeleri kararının nedeni belli oldu!
    Biletle değil abdestle girilecek
    Biletle değil abdestle girilecek