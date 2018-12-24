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"Sigarayı bırakma" sözü bisiklet kazandırdı

Kilis'te aile fertlerinden birisine sigarayı bırakma sözü verdiren 500 çocuk daha bisikletine kavuştu

24 Aralık 2018 Pazartesi 18:41
"Sigarayı bırakma" sözü bisiklet kazandırdı

KİLİS (AA) - Kilis Belediyesi ve Sağlık Bakanlığı iş birliğiyle hayata geçirilen "15 bin eve 15 bin bisiklet" kampanyası kapsamında, aile fertlerinden en az birine sigarayı bırakma sözü verdiren 500 çocuğa bisiklet hediye edildi.

Kilis 7 Aralık Stadı'nda düzenlenen törende, sigarayı bırakma sözü veren ve bu sözü imza altına alınan kişilerin çocuklarına bisikletleri, Belediye Başkanı Hasan Kara tarafından teslim edildi.

Kara, törende yaptığı konuşmada, kampanya kapsamında şu ana kadar 9 bin 500 bisiklet dağıttıklarını, kalan 5 bin 500 bisikletin ise en kısa zamanda sahiplerine ulaştırılacağını müjdeledi.

"Yaparsa AK Parti yapar" sloganıyla başlattıkları kampanya ile bugün 500 bisikleti daha dağıtmanın sevincini yaşadıklarını aktaran Hasan Kara, "Bu bisikletlere binmek için 3 şartımız var; kendi anneniz, babanız, dedeniz ve ninenizden sigara içen varsa bıraktıracak, karnede zayıf olmayacak ve önceki dönemlerde zayıfı olanlar ise notlarını düzeltecek." dedi.

Belediye başkan adayı olmamasına rağmen söz verdikleri bisikletleri dağıtmaya devam ettiklerini aktaran Kara, çocukların bisikletleri yürüyüş yollarında kullanmalarını ve başarılı birer öğrenci olmaları çağrısında bulunarak, verilen bisikletlerin aynı zamanda çocuklara yarı yıl tatili hediyesi olduğunu ifade etti.

Bisikletini alan çocuklardan Ayşe Nur Korkmaz da babasına sigarayı bırakma sözü verdirmesi sonucu bisikletine kavuştuğunu dile getirdi.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 24 Aralık 2018 Pazartesi 18:41
  1. "15 bin eve 15 bin bisiklet"
  2. 500 çocuğa bisiklet
  3. Kilis
  4. sigarayı bırakma sözü

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