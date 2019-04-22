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Sigarayı bırakana 6 ay ücretsiz havuz ve fitness üyeliği

Manisa Valiliği öncülüğünde başlatılan "Sigarayı Sen de Bırak" kampanyası kapsamında düzenlenecek kura ile 100 kişiye bisiklet, 100 kişiye Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Tesislerinden faydalanmak üzere 6 ay süreli ücretsiz havuz ve fitness üyeliği verilecek.

22 Nisan 2019 Pazartesi 22:41
Sigarayı bırakana 6 ay ücretsiz havuz ve fitness üyeliği

Manisa Valiliği öncülüğünde başlatılan "Sigarayı Sen de Bırak" kampanyası kapsamında düzenlenecek kura ile 100 kişiye bisiklet, 100 kişiye Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Tesislerinden faydalanmak üzere 6 ay süreli ücretsiz havuz ve fitness üyeliği verilecek.


Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Kurulu 2019 yılı Ocak-Nisan dönemi toplantısı Vali Ahmet Deniz başkanlığında yapıldı. Şehzadeler Kaymakamlığı Toplantı Salonunda gerçekleştirilen toplantıya; Cumhuriyet Başsavcı Vekil Abdullah Köşşekoğlu, Vali Yardımcıları Volkan Köksal, Ünal Çakıcı, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Erhan Can, İl Emniyet Müdürü Fevzi Bilgiç, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektör Yardımcısı Bilal Gümüş, Şehzadeler Kaymakamı Cemal Hüsnü Çaykara,Yeşilay Manisa Şube Başkanı Salih Fulcun, daire müdürleri ve sivil toplum kuruluş temsilcileri katıldı. Vali Ahmet Deniz’in yaptığı açılış konuşmasının ardından, Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Kurulu tarafından önceki toplantılarda alınan kararlara yönelik gerçekleştirilen faaliyetler anlatıldı.


Toplantıda, tütün ve tütün mamullerinin zararları hakkında toplumu bilinçlendirmek ve sigarayı bırakmalarına yardımcı olmak amacıyla 15 Nisan 2019 tarihinde başlatılan “Sigarayı Sen de Bırak” kampanyasının detaylarıyla ilgili bilgiler de paylaşıldı. Kampanya çerçevesinde 1 yıl süreyle sigara içmeyenler arasından çekilecek kura ile 100 kişiye bisiklet, 100 kişiye de Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Tesislerinden faydalanmak üzere 6 ay süreli ücretsiz havuz ve fitness üyeliği hediye edileceği, kampanya ile ilgili başvuru formlarına Manisa Valiliği ve İl Sağlık Müdürlüğü web sitelerinden ulaşılabileceği belirtildi.


İl Emniyet Müdürlüğünce hazırlanan sunum ile katılımcılara, bağımlılık alanında kurumsal faaliyet icmali, yaşanan sorunlar ve yapılacakların anlatılmasının ardından Türkiye Yeşilay Cemiyeti Manisa Şube Başkanı Salih Fulcun, Bağımlılıkla Mücadelede Yeşilay’ın faaliyetleri hakkında bilgi verdi.


Toplantıda, ‘Narko Mobil Hattı’nın önemini vurgulayan Vali Ahmet Deniz, daha çok insana ulaşabilmek için tüm kamu kurumları tarafından internet siteleri ve sosyal medya hesaplarından bağımlılıkla mücadele kapsamında hizmet veren “UYUMA” ve “YEŞİL DEDEKTÖR” uygulamaları ile “Sigarayı Sen de Bırak” kampanyası hakkında duyuru yapılmasını istedi.


Bağımlılıkla mücadelede tüm kurum ve kuruluşların, STK’ların ve üniversitenin eş güdüm içerisinde, işbirliği halinde olması gerektiği vurgulayan Vali Deniz, Bağımlılık ile Mücadele İl Koordinasyon Kurulu çalışmalarının medya tarafından desteklenmesi ve düzenli yayınların yapılarak toplumsal farkındalığın arttırılmasına da dikkat çekti.

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Haber Tarihi: 22 Nisan 2019 Pazartesi 22:41
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