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Sigarayı bırakan kamu personeli "ödüllendirilecek"

Edirne'de 9 Şubat Sigarayı Bırakma Günü dolayısıyla düzenlenecek törende, sigarayı bırakan kamu personeli teşekkür belgesiyle ödüllendirilecek- Türkiye Yeşilay Cemiyeti Edirne Şubesi Başkanı Sebahattin Bilgiç:- "Sigarayı bırakmak kişinin kendisini ödüllendirmesidir ancak biz de, sigarayı bırakan kamu personellerini düzenlenecek törende, teşekkür belgesi sunarak ödüllendireceğiz"

07 Şubat 2019 Perşembe 11:56
Sigarayı bırakan kamu personeli "ödüllendirilecek"

EDİRNE (AA) - Edirne'de 9 Şubat Sigarayı Bırakma Günü dolayısıyla düzenlenecek törende sigarayı bırakan kamu personeli teşekkür belgesiyle ödüllendirilecek.

Türkiye Yeşilay Cemiyeti Edirne Şubesi'nce başlatılan çalışmayla tüm kamu kurumlarında sigarayı bırakan personelin tespiti için çalışma gerçekleştirildi.

Türkiye Yeşilay Cemiyeti Edirne Şubesi Başkanı Sebahattin Bilgiç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 9 Şubat Dünya Sigarayı Bırakma Günü'nün tüm dünyada bu konuya bir duyarlılık oluşturulması amacıyla belirlendiğini söyledi.

Sigaranın tüm bağımlılıkların tetikleyicisi olduğunu belirten Bilgiç, "Sigaraya bağımlı hastalıklardan her gün günde 10 saniyede 1 kişi ölüyor. Ve tüm dünyadaki bu oranda ölüm sebeplerinin yüzde 6'sı sigaraya bağlı sebeplerden." diye konuştu.

Türkiye Yeşilay Cemiyeti'nin bağımlılıklarla mücadele konusunda çalışmalarını sürdürdüğünü anlatan Bilgiç, şunları kaydetti:

"Dünya Sigarayı Bırakma Günü kapsamında basın açıklamaları yapacağız. Sağlık müdürlüğü personellerinin kurduğu stantlarda sağlıkçılarla birlikte vatandaşlara sigaranın zararlarını anlatacağız ve bırakmaları için vatandaşlarımızı teşvik edeceğiz. Tabii bu çalışmaların en değerlisi Edirne Sağlık Müdürlüğümüz ile sigarayı bırakmaya teşvik amacıyla planladığımız çalışmamız var. Kamu kurumlarında sigarayı bırakan kişileri tespit ederek onlara bir teşekkür belgesi sunacağız. Tüm kamu kurumları bu anlamda bilgilendirildi.

Tabii sigarayı bırakmak kişinin kendisini ödüllendirmesidir ancak bizde, sigarayı bırakan kamu personellerini düzenlenecek törende teşekkür belgesi sunarak ödüllendireceğiz."

- "Kamu çalışanları bütün topluma örnek"

Her sigara bağımlısı vatandaşın bunu bırakmasının çok önemli olduğunu belirten Bilgiç, "Çünkü sigara sağlığa çok ciddi bir tehdit. Sigaradan kaynaklanan hastalıklardan dolayı milyarlarca lira devletin kesesinden giden bir masraf var. Bu herkesin gelirleri ve vergisiyle oluşan bütçeden giden bir masraf. Halkın bilinçlendirilmesi, onların sigarayı bırakmalarına yönelik çalışmalar yapılması her kurumda çok önemli ama devlet kurumlarında ayrı bir önem arz ediyor." diye konuştu.

Yeşilay'ın radyo ve televizyonda yayınlanan kamu spotları ile güzel bilinçlendirme çalışması ortaya koyduğunu aktaran Bilgiç, "Devlet kurumlarında sigarayı bırakan çalışanların daha da fazla olmasını isteriz bunun şöyle de bir önemi var. Devlet müesseseleri vatandaşa bir hizmet müessesesidir. Örneğin öğretmenlerin veya doktorların, insan yetiştiren sağlık veren kişilerin sigara içmemeleri daha da bir anlam oluşturuyor. Öğretmen, doktor ve tüm kamu çalışanları bütün topluma örnek oluyor." ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 07 Şubat 2019 Perşembe 11:56
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