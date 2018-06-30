Sigaraya zam mı geldi? Sigara fiyatları zamlandı mı?

Maliye Bakanı Naci Ağbal, bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanan Bakanlar Kurulu Kararı ile tütün ürünlerinin vergilendirilmesinde politika değişikliğine gittiklerini belirterek “Bu düzenleme ‘Maliye politikası para politikasına güçlü destek verecektir’ yaklaşımımızın somut adımlarından birini oluşturmaktadır” dedi.

Ağbal, Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanan Bakanlar Kurulu Kararı ile Özel Tüketim Vergisi Kanunu’na ekli 3 sayılı listenin “B” cetvelinde yer alan tütün ürünlerinin vergilendirilmesinde politika değişikliğine gidildiğini ifade etti.

Söz konusu kararla tütün ürünlerinin vergileme yapısında değişiklik yapıldığını belirten Ağbal, şöyle devam etti:

"Nispi vergi, maktu vergi ve asgari maktu vergiden oluşan vergi yapısında nispi verginin ağırlığı azalırken, maktu vergi ve asgari maktu verginin ağırlığı artırılmıştır. Tütün ürünlerinde nispi vergi yüzde 2,25 puan indirilirken, maktu vergi ve asgari maktu vergi tutarları 0,96 ila 9,5 kuruş aralığında arttırılmıştır. Vergi yapısında yapılan bu değişiklik, ileriye yönelik fiyat artışı ve enflasyon baskılarını azaltmanın yanı sıra, vergi kaynaklı fiyat artış çarpanının aşağıya gelmesini de sağlayacaktır."

"DÜZENLEMENİN BÜTÇEYE MALİYETİ SINIRLI"

Bakan Ağbal, diğer ülke uygulamaları da incelendiğinde, tütün ürünleri üzerinden alınan nispi vergi ve maktu vergilerin yapısı noktasında atılan adımın, uluslararası alanda öne çıkan vergileme yapısı ile uyumlu hale gelen bir patikaya başlangıç oluşturduğunu aktardı.

Enflasyonun kontrol altına alınması ve aşağı çekilmesinin en önemli önceliklerinden biri olduğunu vurgulayan Ağbal, “Yapılan bu düzenleme, ‘Maliye politikası para politikasına güçlü destek verecektir’ yaklaşımımızın somut adımlarından birini oluşturmaktadır.” dedi.

Söz konusu düzenlemenin maliyetine ilişkin de bilgi veren Ağbal, “Yapılan düzenlemenin bu yıl bütçesine maliyet etkisi sınırlı olup, tahminlerimize göre 150 milyon lira civarında olacaktır.” diye konuştu.