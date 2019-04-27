Sigarasını ve cep telefonunu vermeyince bıçakladılar

SAMSUN (İHA) – Samsun’da Iraklı genç, sigara ve cep telefonunu isteyen kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce üç yerinden bıçaklandı.

Olay, İlkadım ilçesi Hürriyet Mahallesi’nde saat 21.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, kimliği belirsiz şahıs veya şahıslar, arkadaşlarıyla birlikte sokakta duran Iraklı S.M.’den (15) sigara ve cep telefonunu istedi. Sigarasını ve cep telefonunu vermeyince bıçaklanan genç üç yerinden yaralandı. Saldırganlar kaçarken, ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Omzundan ve sırtından üç bıçak darbesi alan genç, ambulansla Gazi Devlet Hastanesine kaldırıldı. İlk tedavisinin ardından Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilen gencin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenilirken, polis kaçan şahıs veya şahısları yakalamak için çalışma başlattı.