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Sigara yerine biriktirdiği parayla tatile çıkacak

Çorum'da yaşayan Bekir Evcioğlu, 25 yıl kullandığı sigarayı geçen yıl bıraktı. Evcioğlu, sigaraya harcadığı parayla 1 yılda 7 bin 200 TL biriktirdi.

10 Eylül 2018 Pazartesi 21:12
Sigara yerine biriktirdiği parayla tatile çıkacak

Sigara kullanmaya 13 yaşında başlayan 38 yaşındaki Bekir Evcioğlu, çocuklarının isteği üzerine günde 2 paket içtiği sigarayı bırakma kararı aldı. Her gün daha önce sigara satın almak için harcadığı parayı bir bidon içerisine koymaya başladı.

"ÇOCUĞUM KÖTÜ KOKTUĞUMU SÖYLEDİ"

Birinci yılın bitiminde bidonu açan Evcioğlu 7 bin 200 TL biriktiğini gördü. Sigarayı bıraktıktan sonra maddi ve sağlık açısından kayıplarını görmek için kumbarada para biriktirmeye karar verdiğini anlatan Evcioğlu, "Günlük iki paketten fazla sigara içiyordum. Çocuğum kötü koktuğumu bu yüzden yanımda durmayacağını söyledi. O gün sigarayı bıraktım. Bıraktıktan sonra ne kadar kaybımın olduğunu merak ettim. Maddi ve sağlık açısından zararımı test etmek istedim. Bunun için kumbara yaptım.

"EKSTRADAN PARA İLAVESİ YAPMADIM"

Günlük iki paket sigara parasını her akşam eve gittiğimde kumbarama atıyorum. Şehir dışına çıktığım zamanlarda, eve döndüğümde şehir dışında kaldığım süre boyunca atmadığım parayı toplu olarak kumbaraya atıyorum. Kumbaramı bir yıl boyunca açmadığım gibi ekstradan da para ilavesi yapmadım." dedi.

İlk para biriktirmeye karar vermesinin üzerinden bir yıl geçmesinin ardından kumbarasını açtığını ve üzüldüğünü belirten Evcioğlu, "Kumbaramı ilk açtığımda içerisinden çıkan paraları görünce hem sevindim hem de üzüldüm. Sigara içsem bu para benim zararıma olacaktı. Ben bu parayı biriktirerek değerlendirdim. Sigara içenlerin de bırakmasını istiyorum. Biriktirdiğim bu para ile ailemle güzel ve dolu dolu bir tatil yapacağım." diye konuştu.

Haber Tarihi: 10 Eylül 2018 Pazartesi 21:12
  1. Sigara içmeyerek biriktirdiği parayla tatile çıkacak
  2. sigara
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  4. çorum

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