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Sigara tüketiminde ürkütücü rakam: Kişi başına 1400!

Prof. Dr. Elif Dağlı, Türkiye'de tütün tüketiminde geçen yıl rekor kırıldığını, kişi başına 1400 sigara düştüğünü belirtti.

15 Nisan 2019 Pazartesi 00:41
Sigara tüketiminde ürkütücü rakam: Kişi başına 1400!

Türk Toraks Derneği Çevre ve Akciğer Çalışma Grubu Üyesi Prof. Dr. Elif Dağlı, Türkiye'de sigara tüketimi ile ilgili düşündürücü veriler paylaştı.

Cumhuriyet tarihinin en yüksek tüketimi

Belek Turizm Merkezi'ndeki bir otelde Türk Toraks Derneğince gerçekleştirilen "Uluslararası Katılımlı 22. Yıllık Kongresi" kapsamında basın toplantısı düzenlendi. Toplantıda konuşan Dağlı, "Geçen yıl Cumhuriyet tarihinin en yüksek tütün tüketimini yaşadık. 118.5 milyar sigara tükettik. Kişi başına yılda bin 400 sigara düşüyor. Tütün kontrolünde bu kadar başarımız varken, niye bu hale geldik? Tütün endüstrisi tekrar çok güçlendi. Türkiye'yi bırakmaya niyeti yok, tekrar saldırı vaziyetindeler. Şimdi elektronik sigara ve ısıtılmış tütün gibi yeni ürünlerle saldırıyorlar" diye konuştu.

Elektronik sigara ve ısıtılmış tütün gibi yeni ürünlere dikkati çeken Dağlı, bu ürünlerin kaçak ya da internet satışı aracılığıyla ülkeye sokulduğunu, yapılan araştırmalara göre Türkiye'de yasal olmayan bir ürüne ilişkin 15 satış sitesi bulunduğunu aktardı.

'Tek tip' sigara paketine geçilmesine ilişkin yönetmelik çıkarıldığını anımsatan Dağlı, yönetmelikte eksiklikler olduğunu söyledi.

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Haber Tarihi: 15 Nisan 2019 Pazartesi 00:41
  1. Türkiye'de sigara tüketimi
  2. sigara
  3. sigara paketi

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