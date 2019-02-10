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Sigara paketlerinde yeni uygulama! Cazibesi ortadan kaldırılacak

Sigara ile mücadele konusunda açıklamalarda bulunan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, düz paket uygulamasıyla tütün mamulü paketlerin cazibesinin ve çekiciliğini ortadan kaldırmayı amaçladıklarını söyledi.

10 Şubat 2019 Pazar 10:34
Sigara paketlerinde yeni uygulama! Cazibesi ortadan kaldırılacak

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "9 Şubat Sigarayı Bırakma Günü" dolayısıyla bakanlığının yürüttüğü faaliyetleri değerlendirdi.

Tütün ürünleri tüketiminden kaynaklanan kamusal, toplumsal ve tıbbi nitelikteki her türlü zarara karşı yürütülen mücadele kapsamında 9 Şubat Sigarayı Bırakma Günü'ne tüm dünyada önem verildiğine işaret eden Pakdemirli, "Türkiye, Dünya Sağlık Örgütünün küresel tütün salgınını önlemek amacıyla hazırladığı ve bugün itibarıyla 181 ülkenin taraf olduğu Tütün Kontrolü Çerçeve Sözleşmesi'ni 2004 yılında imzalamıştır. Sözleşmenin imzalanmasından sonra tütün kontrolüyle ilgili ülkemizde önemli düzenlemeler yapılmış ve Türkiye örnek gösterilen ülkeler arasında yer almıştır." diye konuştu.

"Sağlık sosyal ve ekonomik zararları en aza indirmeyi amaçlıyoruz"

Pakdemirli, bakanlığının, Anayasa, Tütün Kontrolü Çerçeve Sözleşmesi, ilgili kanunlar ile Tütün Kontrolü Strateji Belgesi ve Eylem Planı kapsamında, tütün kontrol ve denetimleriyle ilgili sürdürülebilir, kapsamlı ve etkili stratejilerin geliştirilmesi ve uygulanması yönündeki çalışmalarını sürdürdüğünü bildirerek, "Bakanlık olarak yaptığımız tütün kontrolü uygulamalarıyla başta çocuklarımız ve gençlerimiz olmak üzere tütün kullanımı ve pasif etkilerinin önüne geçerek, onlarca hastalığın yarattığı sağlık, sosyal ve ekonomik zararları en aza indirmeyi amaçlıyoruz." ifadesini kullandı.

Tütün Ürünlerinin Zararlarının Önlenmesi ve Kontrolü Hakkında Kanun'da yapılan değişiklikle "tütün mamullerinde düz ve standart paket" uygulamalarının başlayacağını anımsatan Pakdemirli, mevzuata yeni giren bu uygulamaya ilişkin ikincil düzenleme çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

"Uyarı mesajlarının kapladığı alanı yüzde 65'ten yüzde 85'e çıkarıyoruz"

Pakdemirli, düz paket uygulamasıyla, tütün mamulü paketlerin cazibesi ve çekiciliğini ortadan kaldırmayı, tütünün reklam ve tanıtım etkisi doğuracak şekilde kullanımını engellemeyi, sağlık uyarılarının fark edilebilirliği ve etkinliğini artırmayı amaçladıklarını vurgulayarak şunları kaydetti:

"Diğer taraftan, tütün mamulleri paketleri üzerindeki sağlık uyarı mesajlarının kapladığı alanı yüzde 65'ten yüzde 85'e çıkarıyoruz. Paket üzerinde yer alan resimli sağlık uyarıları setinin yenilenmesiyle ilgili çalışmalarımız da devam etmektedir. Bu düzenlemeler ülkemiz tütün kontrolü uygulamaları açısından bir mihenk taşı niteliğindedir. 9 Şubat Sigarayı Bırakma Günü vesilesiyle tütün ürünleri tüketen vatandaşlarımızı daha sağlıklı bir hayat için tütün kullanımını bırakmaya davet ediyorum."

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Haber Tarihi: 10 Şubat 2019 Pazar 10:34
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