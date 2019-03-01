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"Sigara paketlerinde yeni dönem"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "(Sigara paketlerinde yeni dönem) Sigara aynı zamanda bir reklam panosu. Biz bu anlamda özellikle uyarıcı birtakım yaklaşımlarla markanın da bir bağımlılık unsuru olduğunu biliyoruz. O nedenle logo yerine sadece yüzde 5'lik i

01 Mart 2019 Cuma 13:15
"Sigara paketlerinde yeni dönem"

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Haber Tarihi: 01 Mart 2019 Cuma 13:15
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