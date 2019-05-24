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Sigara kaçakçısına rekor ceza

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan kontrollerde kaçak sigara sevkıyatı yapan yabancı uyruklu şahsa 115 bin 780 TL para cezası kesildi.

24 Mayıs 2019 Cuma 08:38
Sigara kaçakçısına rekor ceza

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan kontrollerde kaçak sigara sevkıyatı yapan yabancı uyruklu şahsa 115 bin 780 TL para cezası kesildi.


Alınan bilgilere göre, ilçeye bağlı Narlı Mahallesinde jandarma ekipleri, durumundan şüphelendikleri hafif ticari aracı durdurdu. Araçta yapılan aramada 8 bin 270 paket çeşitli markalarda kaçak sigara ele geçirildi.


Gözaltına alınan yabancı uyruklu sürücü A.K. hakkında adli işlemle birlikte 115 bin 780 TL para cezası kesildi.

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Haber Tarihi: 24 Mayıs 2019 Cuma 08:38
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