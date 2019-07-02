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Sigara kaçakçılığı operasyonu: 35 gözaltı

İstanbul’da, sigara kaçakçılığı ile ilgili düzenlenen bir dizi operasyonda 35 kişi gözaltına alındı.

02 Temmuz 2019 Salı 14:36
Sigara kaçakçılığı operasyonu: 35 gözaltı

İstanbul’da, sigara kaçakçılığı ile ilgili düzenlenen bir dizi operasyonda 35 kişi gözaltına alındı.


İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılık ile mücadele faaliyetleri kapsamında 20 Mayıs, 21 Haziran tarihleri arasında bir dizi operasyon gerçekleştirdi.


Başka illerden İstanbul’a seyahat firmalarına ait otobüslerle sevk edilen gümrük kaçağı sigaraların ticaretini yapan 49 şüphelinin yakalanması için düzenlenen operasyonlarda, 35 kişi yakalanarak gözaltına alındı.


41 bin 500 kilo kaçak nargile tütünü ele geçirildi


Gözaltına alınan şahıslarla birlikte 55 bin 865 paket çeşitli markalarda kaçak sigara, 17 bin 690 adet puro, 7,786 kg kaçak pipo tütünü, 41 bin 500 kilo kaçak nargile tütünü, 21 bin 581 kilo kaçak sigara tütünü, 51 bin 800 adet makaron ve 220 bin tane doldurulmuş makaron ele geçirildi.


10 kaçakçı tutuklandı


Operasyon kapsamında yakalanan şüphelilerden 20 kaçakçı, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. Diğer 15 şüpheli, 21 Haziran’da adliyeye sevk edildi. 15 şüpheliden 5’i hakkında ‘adli kontrol’ hükümleri uygulanırken, 10 kaçakçı ise tutuklanarak cezaevine konuldu.

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Haber Tarihi: 02 Temmuz 2019 Salı 14:36
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