0553 313 94 23

Sigara izmaritiyle oyunu kullan, çevreyi temiz tut

İnegöl Belediyesi farklı bir faaliyete imza attı.

01 Temmuz 2019 Pazartesi 17:29
Sigara izmaritiyle oyunu kullan, çevreyi temiz tut

İnegöl Belediyesi farklı bir faaliyete imza attı. Belediye ek hizmet binası önünde bulunan alana konulan kutuya vatandaşlar hem sigara izmaritlerini atıyor, hem de attığı izmaritle en çok kullandığı sosyal medya ağı için oluşturulan ankete katılıyor.


İnegöl Belediyesi çevre temizliğine dikkat çekmek için yine farklı bir çalışmaya imza attı. Belediye ek hizmet binasına gelen vatandaşların sigara izmaritlerinin yere atmak yerine binanın hemen yanında bulunan kutuya atmaları sağlanarak çevrenin kirletilmesine mâni olunuyor. Projeyle hem çevrenin kirletilmesi önleniyor, hem de sigara içenlerin en çok hangi sosyal medya hesaplarını kullandığı ortaya çıkarıyor.


Belediye Başkanı Alper Taban, "Temizlik İşleri Müdürlüğümüzün hayata geçirdiği proje. ’Yere atma oylama yap; sigara izmaritiyle oyunu kullan, çevreyi temiz tut’ sloganıyla çalışma arkadaşlarımız bir proje yapmışlar. Gerçekten güzel bir proje. Belediyemize gelen vatandaşlarımız izmaritleri yere atma yerine oluşturduğumuz bu kutulara atıyor. Bir kaç gün olmasına rağmen İnegöllüler tarafından büyük beğeni kazandı. İnegöl’ün farklı noktalarında bu tür uygulamaları yaygınlaştırma istiyoruz". diye konuştu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 01 Temmuz 2019 Pazartesi 17:29
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Galatasaray Kadın Basketbol Takımı'nda transfer
    1. Galatasaray Kadın Basketbol Takımı'nda..
    2. Kocaeli’de uyuşturucu ve tabancalarla..
    3. Bisiklet yolları standarta uygun hale..
    4. Kemalist zihniyetin niyeti ortaya..
    5. Hiç yatırmadığı paradan para cezası..
    6. İBB: “FSM’deki bakım kapsamında 300 ek..
    7. Başkan Bıyık, vatandaşları ihmal..
    8. Gazi Üniversitesi Uluslararası Hasta..
    9. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’ndeki tek..
    10. Alanya'da gürültü kavgası: 3 yaralı
    11. Kocaeli'de FETÖ/PDY davasında karar
    12. Başkan Genç, Antalyaspor Derneği’ni ve..
    13. Hafter Türkiye'yi neden hedef aldı?
    14. Başkan Böcek: “Antalyaspor’umuza..
    15. O karakol, yatırım destek ofisi oldu
    16. Metanol zehirlenmesi olayıyla ilgili 4..
    17. Suriyelilerin korsan taksicilik..
    18. Bursa’da orman yangını
    19. Müslüman olan ABD'li profesör, ilk..
    20. Çorum’da mantar zehirlenmesi
    21. Türkiye'den Gagauz Özerk Yeri Başkanı..
    22. Ordu'da "15. Vosvos Şenliği" başladı
    23. FETÖ sanığı "mahrem imama" hapis cezası
    24. Kağıtsporlu efsane güreşçi mezarı..
    25. Serbest piyasada altın fiyatları
    26. Balıkesir’de damada arkadaş işkencesi
    27. Manisa’da haşereyle mücadele başlatıldı
    28. GÜNCELLEME 3 - Mersin'de şüpheli ölümler
    29. Elmalı’nın Canları İrfan ve Sevgi..
    30. Vücuttaki su tutulması neden olur? Bu..
    Davutoğlu'ndan flaş açıklamalar! Yalvarıyorum gelin konuşalım
    Davutoğlu'ndan flaş açıklamalar! Yalvarıyorum gelin konuşalım
    CHP’li Vekilden İmamoğlu’na çok sert eleştiri!
    CHP’li Vekilden İmamoğlu’na çok sert eleştiri!
    Hasan Mezarcı'dan çok tartışılacak Abdullah Gül iddiası: Bana gelip ben de katılırım dedi
    Hasan Mezarcı'dan çok tartışılacak Abdullah Gül iddiası: Bana gelip ben de katılırım dedi
    'Uydurma' dedi ve Ali Babacan ile ilgili son kulis bilgilerini paylaştı!
    'Uydurma' dedi ve Ali Babacan ile ilgili son kulis bilgilerini paylaştı!
    Bakın İstanbul hangi zihniyete emanet!
    Bakın İstanbul hangi zihniyete emanet!

    Günün Karikatürü

    30 Haziran 2019
    Ahmet Davutoğlu'nun eski danışmanından skandal paylaşım! Tepki yağdı
    Ahmet Davutoğlu'nun eski danışmanından skandal paylaşım! Tepki yağdı
    Türkiye'yi tehdit etmişlerdi! Libya'dan flaş açıklama
    Türkiye'yi tehdit etmişlerdi! Libya'dan flaş açıklama