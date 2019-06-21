0553 313 94 23

Sigara izmariti, tarlayı ve kamyonu kül etti

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde hasat yapılan buğday tarlası sigara izmariti nedeniyle yangın çıktı.

21 Haziran 2019 Cuma 18:12
Sigara izmariti, tarlayı ve kamyonu kül etti

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde hasat yapılan buğday tarlası sigara izmariti nedeniyle yangın çıktı. Yangında arazide bulunan kamyon kül oldu.


Alınan bilgilere göre, Narlı Mahallesi Çiğdemtepe mevkiinde Hasan Kebeli’ye (56) ait 46 ABF 615 plakalı kamyona buğday tarlasında balya yüklemesi yapıldığı anda işçilerden İsmail Çalış (36), kuru otların arasına sigara izmariti attı. İzmaritten tutuşan kuru otlar, rüzgarında etkisiyle kısa sürede büyüdü. Yangında onlar dönüm buğday tarlası ve arazide balya yüklenen kamyon kül oldu. Olayda herhangi bir yaralanma olmaz iken, büyük çapta maddi hasar oluştu.


Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 21 Haziran 2019 Cuma 18:12
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Ardahan'da sağanak etkili oldu
    1. Ardahan'da sağanak etkili oldu
    2. Balıkesirspor, Nuno dosyasını kapattı
    3. Şişecam'dan kimyasallar alanında yatırım
    4. İsveç’te ‘En Uzun Gün Bayramı’ coşku..
    5. Viyadükten dereye atlayan şahıs..
    6. Türkiye'den Bağdat'taki cami..
    7. Göller Yöresi için kuvvetli sağanak..
    8. FIBA Şampiyonlar Ligi'ne 4 Türk takımı..
    9. Atıktan Sanata Projesi tanıtıldı (2)
    10. İskilip halk eğitimin yılsonu sergisi..
    11. İdlib'e yönelik saldırılar kınandı
    12. ABD'den Birleşmiş Milletler'e İran..
    13. Direğe çarpan otomobil ters döndü: 5..
    14. Bursaspor Kulübü Başkanı Ay'dan temlik..
    15. GÜNCELLEME- İsrail Gazze sınırında 39..
    16. "Yüzyılın Anlaşması planına ortak olan..
    17. Balıkesirspor, Andre Coelho dosyasını..
    18. Ahmet Türk'ten Öcalan'ın..
    19. Ülkede büyük tehlike! Yaklaşık 88 bin..
    20. BM'den İtalya'ya "düzensiz göçmenleri..
    21. İç Anadolu'da kuvvetli yağış uyarısı
    22. Turgutlu’da trafik kazası: 5 yaralı
    23. Denizlispor, Tolgahan Acar’ı..
    24. "Huzurun tekrar ortadan kaldırılmasına..
    25. Elazığ'da kaldırıma çarpan cip takla..
    26. Süper Lig'de Ömer Toprak bombası!
    27. Japonya’da geçen yıl yaklaşık 88 bin..
    28. ABD'den BMGK'ye İran çağrısı
    29. Ali Ay: "Futbolcuların satışını yeni..
    30. Borsa haftayı düşüşle tamamladı
    Putin’in adamlarından açık Erdoğan düşmanlığı!
    Putin’in adamlarından açık Erdoğan düşmanlığı!
    Putin televizyon programında açıkladı! "Türkiye ve İran'la yapacağız"
    Putin televizyon programında açıkladı! "Türkiye ve İran'la yapacağız"
    Karamollaoğlu'ndan yeni parti açıklaması: Ahmet Davutoğlu, Abdullah Gül ve Ali Babacan...
    Karamollaoğlu'ndan yeni parti açıklaması: Ahmet Davutoğlu, Abdullah Gül ve Ali Babacan...
    Putin canlı yayında tüm dünyaya ilan etti! "Sonu felaket olur"
    Putin canlı yayında tüm dünyaya ilan etti! "Sonu felaket olur"
    Gizli görüşmeye ses çıkartmayan Kılıçdaroğlu hedef şaşırtıyor! “İstifa etmeleri lazım”
    Gizli görüşmeye ses çıkartmayan Kılıçdaroğlu hedef şaşırtıyor! “İstifa etmeleri lazım”

    Günün Karikatürü

    21 Haziran 2019
    Gerçek günler sonra ortaya çıktı! Başbakan, Suudi Arabistan’ın tehdidiyle istifa etti
    Gerçek günler sonra ortaya çıktı! Başbakan, Suudi Arabistan’ın tehdidiyle istifa etti
    Teröristler arasında 23 Haziran çatlağı! HDP'den Abdullah Öcalan'a cevap
    Teröristler arasında 23 Haziran çatlağı! HDP'den Abdullah Öcalan'a cevap