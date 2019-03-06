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Sigara kullanmayan öğretmenlere bisiklet hediye edildi

Mardin İl Sağlık Müdürü Dr. Saffet Yavuz, Cahit Zarifoğlu İmamhatip Ortaokulunda sigara içmeyen öğretmenlere 20 adet bisiklet hediye etti.

06 Mart 2019 Çarşamba 13:55
Sigara kullanmayan öğretmenlere bisiklet hediye edildi

Mardin İl Sağlık Müdürü Dr. Saffet Yavuz, Cahit Zarifoğlu İmamhatip Ortaokulunda sigara içmeyen öğretmenlere 20 adet bisiklet hediye etti.

 

1-7 Mart Yeşilay Haftası nedeniyle Cahit Zarifoğlu İmam Hatip Ortaokulunu ziyaret eden İl Sağlık Müdürü Dr. Saffet Yavuz, okul müdürü, müdür yardımcısı, öğretmenler ve hizmetli kadrosu dahil olmak üzere hiç kimsenin sigara kullanmaması nedeniyle okul idarecileri ve öğretmenleri bisiklet ile ödüllendirdi. Mardin’de dumansız hava sahası olan bir okul ile ilk defa karşılaştığını belirten İl Sağlık Müdürü Dr. Saffet Yavuz, "Çok güzel bir tablo ile karşılaştım. Okulun idarecileri, öğretmenleri ve hizmetli kadrosu sigara içmiyor. Bu tablo öğrencilere de örnek teşkil ediyor. İlimizin diğer kurumlarına da örnek teşkil etmesini diliyorum. Cumhurbaşkanımızın ve hükümetimizin dumansız hava sahası ile ilgili yapmış oldukları çalışmaların tüm dünyada takdire şayan bir şekilde karşılanması açısından ben de bu çalışmanın bir parçası olarak herkesi sigarayı bırakmaya davet ediyorum” dedi.

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Haber Tarihi: 06 Mart 2019 Çarşamba 13:55
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