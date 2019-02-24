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Sigara içilen iki işletmeye 20 bin TL para cezası

Antalya’nın Alanya ilçesinde polis ekipleri, eğlence merkezleri ve kafelerde yaptıkları denetimlerde kapalı alanda sigara içen 10 kişiye 153’er TL, iki işletmeye ise 10’ar bin TL cezai işlem uyguladı.

24 Şubat 2019 Pazar 13:51
Sigara içilen iki işletmeye 20 bin TL para cezası

Antalya’nın Alanya ilçesinde polis ekipleri, eğlence merkezleri ve kafelerde yaptıkları denetimlerde kapalı alanda sigara içen 10 kişiye 153’er TL, iki işletmeye ise 10’ar bin TL cezai işlem uyguladı.


Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Cumhuriyet Polis Merkezi ekipleri, dün akşam eğlence merkezi ve kafelerde denetim yaptı. Çok sayıda polisin katıldığı denetimlerde iş yerinin açma ve çalışma ruhsatıyla satışa sunulan içeceklerin ruhsatlı olup olmadığı, güvenlik kameralarının çalışıp çalışmadığı ve alınan kayıtların bir hafta süreyle saklanıp saklanmadığı da kontrol edildi. Ekipler, yaptıkları denetimlerde iki işletmede Kabahatler Kanunu gereğince yasak alanlarda tütün mamulleri tüketen 10 kişiye 153’şer TL para cezası uyguladı. Kapalı mekanlarda sigara içilmesine müsaade eden iki işletmeye ise 10’ar bin TL idari yaptırım cezası verildi.

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Haber Tarihi: 24 Şubat 2019 Pazar 13:51
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