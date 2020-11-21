Sigara içerken üflenen hava virüsü geniş alana taşıyor

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, koronavirüs tedbirleri kapsamında, cadde, sokak, meydan ve duraklarda sigara içme yasağına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Bilimsel çalışmalarla, başta sigara olmak üzere tütün ürünü kullanımının birçok hastalık gelişiminde etkili olduğunun, tedaviyi olumsuz etkilediğinin ortaya konulduğunu vurgulayan İlhan, "Sigara içmenin pek çok sağlık sorununa neden olduğu, bugün tıp dünyası tarafından kanıta dayalı olarak ortaya konmuş bir durum" dedi.



Vatandaşların yoğun bulunduğu cadde ve sokaklar, meydanlar ve toplu taşıma araçları duraklarında sigara yasağıyla Kovid-19 bulaşı riskinin azaltılmasının hedeflendiğini dile getiren İlhan, şunları kaydetti: "Bu tür yerlerde sigara gibi ürünler içilirken içen kişi maskesini çıkardığı için kendisine virüs bulaşma riskini artırıyor. Bunun yanı sıra kişi Kovid-19 pozitifse doğrudan çevresindekilere virüs bulaşmasına ve hastalığın yayılmasına neden oluyor. Çevredeki kişiler de maske takmamış ise olası risk daha da artıyor. En önemli noktalardan biri ise sigara içen kişi, nefesini dışarıya normal solunum havasını dışarı vermekten farklı olarak, üflediği için virüs ve partiküller daha uzağa ulaşıp, daha fazla kişiyi enfekte edebiliyor. 65 yaş ve üzeri ile akciğer ve kalple ilgili kronik hastalığı bulunan kişiler ile çocuklar da sigara dumanındaki zararlı maddelerden daha fazla etkileniyor."