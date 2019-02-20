Sigara içenler dikkat! Bir zararı daha açıklandı Rutgers Üniversitesi'nin araştırmasına göre, günde bir paketten fazla sigara içenler renk görme yeteneğini kaybediyor.

Günde bir paketten fazla sigara içenlerde renkleri görme yeteneğini kaybetme riskinin arttığı açıklandı. Science Daily'nin haberine göre, Rutgers Üniversitesinden araştırmacılar, günde bir paketten fazla sigaranın, renk görme kabiliyetini olumsuz yönde etkileyebildiğini gösterdi. Renk ayrımında sıkıntı yaşıyorlar Çalışmada, hayatlarında 15'ten az sigara içen 71 sağlıklı kişi ile günde en az 20 sigara içen 63 kişi incelendi. Uzmanlar, sigara içenlerin, sigara içmeyenlere kıyasla kontrast ve renkleri ayırt etme yeteneğinin azaldığını, yine sigara içenlerin, kırmızı-yeşil ve mavi-sarı renk görüşlerinde önemli değişiklikler olduğunu tespit etti. Çalışmada, nikotin ve sigaranın aynı zamanda, retinadaki kan damarları ve nöronlara hasar verdiği yönünde bulguların elde edildiği kaydedildi. Katılımcıların 25 ila 45 yaşlarında olduğu, görüşlerinin, normal ve düzeltilmiş normal kategorisine girdiği belirtildi. Çalışmanın sonuçları "Psychiatry Research" dergisinde yayımlandı.

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