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Sigara içen Diyanet personeline hac görevi verilmeyecek

Diyanet İşleri Başkanlığınca, bu yıl yapılacak hac görevli seçim mülakatlarında sigara içmeyen personelin tercih edileceği, sonraki yıllarda da sigara içen personele hac organizasyonunda görev verilmeyeceği açıklandı

21 Ocak 2019 Pazartesi 17:19
Sigara içen Diyanet personeline hac görevi verilmeyecek

ANKARA (AA) - Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından hac görevlendirmelerinde sigara içmeyen personelin tercih edileceği bildirildi.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş imzasıyla merkez birimleri ile 81 il müftülüğüne gönderilen yazıda, hac organizasyonuna katılan vatandaşların ibadetlerini sahih, sağlıklı ve huzurlu bir şekilde yerine getirebilmeleri için personele büyük görev ve sorumluluk düştüğü hatırlatıldı.

Hac organizasyonunda görev yapacak personelin ehliyetli ve liyakatli olmasına önem ve öncelik verildiğine işaret edilen yazıda, bu önceliğe rağmen kafile ve ekiplerde görev alan bazı personelin, otel önleri ve açık alanlarda sigara içtiklerine şahit olunduğu kaydedildi.

Bu durumun, kutsal toprakların manevi atmosferine yakışmadığı gibi hac yolcularına da örneklik ve rehberlik noktasında beklentilere uygun düşmediği vurgulanan yazıda, şu ifadelere yer verildi:

"Uygun düşmediği için de bu konuda organizasyonumuzla hacca veya umreye giden vatandaşlarımızdan Başkanlığımıza sayısız şikayet dilekçesi gelmiş ve hala gelmektedir. Bu itibarla bu yıl yapılacak hac görevli seçim mülakatlarında sigara içmeyen personel, sigara içen personele tercih edilecek. Daha sonraki yıllarda da sigara içen personele hac organizasyonunda görev verilmeyecektir. Konu üzerinde hassasiyetle durulmasını ve söz konusu hususun tüm personele imza karşılığında duyurulmasını önemle rica ederim."

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Haber Tarihi: 21 Ocak 2019 Pazartesi 17:19
  1. Diyanet işleri Başkanlığı
  2. hac ve umre görevlileri
  3. sigara talimatı

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  • dahilekdahilek48 dk önce
    çok yerinde ve leş gibi kokuyorlar camiye gelmeleride yasaklanmalı

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