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Sigara görüntülerine 12 milyonluk ceza

RTÜK, 2002-2019 yıllarında medya hizmet sağlayıcı kuruluşlara 241 milyon 294 bin 48 lira ceza verdi- Bu süreçte Tütün Ürünlerinin Zararlarının Önlenmesi ve Kontrolü Hakkında Kanun ve İspirto ve İspirtolu İçeceklerin İnhisarı Kanunu'na aykırı yayınlar nedeniyle verilen ceza ise 12 milyon 109 bin 47 lira oldu

15 Şubat 2019 Cuma 11:13
Sigara görüntülerine 12 milyonluk ceza

TBMM (AA) - MELTEM ÖZTÜRK - RTÜK, 2002-2019 yıllarında medya hizmet sağlayıcı kuruluşlara 241 milyon 294 bin 48 lira ceza verdi. Bu süreçte Tütün Ürünlerinin Zararlarının Önlenmesi ve Kontrolü Hakkında Kanun ve İspirto ve İspirtolu İçeceklerin İnhisarı Kanunu'na aykırı yayınlar nedeniyle verilen ceza ise 12 milyon 109 bin 47 lira oldu.

CHP Mersin Milletvekili Alpay Antmen, "2002-2019 yıllarında televizyon kanalları, gazete ve radyolara kaç kez ve ne kadar ceza kesildiği, bunların gerekçeleri hakkında" Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezinden (CİMER) bilgi talebinde bulundu.

CİMER, RTÜK İzleme ve Değerlendirme Dairesi Başkanlığından gelen cevabi yazıyla Antmen'e yanıt verdi.

Yazıda, Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun ile radyo, televizyon yayınlarının düzenlenmesi ve denetlenmesi görevinin RTÜK'e verildiği anımsatıldı.

RTÜK'ün, programları yayınlandıktan sonra ilgili kanun hükümlerine uygunluk açısından denetlediği, programlara yayından önce müdahale etme veya programları yayından kaldırma yetkisinin bulunmadığı ifade edildi.

Yayınların RTÜK uzmanlarınca titizlikle takip edildiği, kanun hükümlerine aykırı yayınlar için rapor düzenlendiği belirtilen yazıda, bu raporların ve yayın kopyalarının üst kurulca değerlendirilerek gerektiğinde aynı kanunun 32. maddesi hükümlerine göre kuruluşlara uyarı, idari para cezası, program durdurma, geçici yayın durdurma ve yayın lisansı iptali cezası şeklindeki yaptırımların hukuki sürecin tamamlanması ile uygulandığı vurgulandı.

RTÜK'ün, radyo ve televizyonlarla ilgili yayın sonrası denetim yaptığı, gazetelerin üst kurulun, görev, yetki ve sorumluluk alanında yer almadığı kaydedildi.

- 241 milyon liralık ceza

Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayınları Hakkında Kanun ve Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun uyarınca, RTÜK tarafından 2002-2019 yılları arasında medya hizmet sağlayıcı kuruluşlara 10 bin 688 müeyyide uygulandığı, bu müeyyidelerin toplam tutarının 241 milyon 294 bin 48 lira olduğu bildirildi.

RTÜK tarafından 2002-2019 yılları arasında Tütün Ürünlerinin Zararlarının Önlenmesi ve Kontrolü Hakkında Kanun ve İspirto ve İspirtolu İçeceklerin İnhisarı Kanunu'na aykırı yayınları nedeniyle medya hizmet sağlayıcı kuruluşlara 350 yaptırım uygulandığı, bunların tutarının ise 12 milyon 109 bin 47 lira olduğu belirtildi.

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Haber Tarihi: 15 Şubat 2019 Cuma 11:13
  1. Alpay Antmen
  2. ceza
  3. medya
  4. RTÜK
  5. Sigara
  6. Tütün

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