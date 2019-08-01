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Sıfırdan robot tasarlayacaklar

Teknoloji ve inovasyon odaklı büyüme ile öne çıkan Güney Kore’de Türkiye rüzgarı esecek.

01 Ağustos 2019 Perşembe 16:22
Sıfırdan robot tasarlayacaklar

Teknoloji ve inovasyon odaklı büyüme ile öne çıkan Güney Kore’de Türkiye rüzgarı esecek. Bu yıl Uluslararası Robot Sporları Birliği Federasyonu tarafından Güney Kore’nin Changwon şehrinde Dünya Robot Yarışması düzenlenecek. 8-16 Ağustos tarihleri arasında 23’üncüsü düzenlenecek olan yarışmada Türkiye’yi, Güngören İTO Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi temsil edecek.



Yüzlerce adayı geride bıraktılar


Otonom Yürüyüş ve Akıllı Şehir Yarışları kategorilerinde yüzlerce adayı geride bırakan Güngörenli öğrencilere, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve Güngören Belediyesi sponsor oldu. Geleceği bugünden yakalayan öğrencilerin her zaman destekçisi olduklarını dile getiren Güngören Belediye Başkanı Bünyamin Demir, “Toplumda geleceğin mesleği robotik konusunda farkındalık oluşturmak istiyoruz. Bilimsel düşünebilen, girişimci ve rekabetçi bireyler ülkemizi aydınlık yarınlara taşıyacaktır. Endüstriyel ve teknolojik gelişmelerin tanıtılması ile öğrencilerimiz yapay zeka ve endüstri 4.0 ile çağı yakalamamızı sağlayacak” dedi.


Güney Kore’nin Changwon Şehrinde 8-16 Ağustos tarihleri arasında düzenlenecek yarışmanın ilk 3 günü öğrenciler mevcut bilgi birikimlerine yeni bilgileri ekleyerek Fira Frontier Camp’tatasarım odaklı düşünebilme becerilerini geliştirecek. Ardından 5 gün boyunca kendi kategorilerinde yarışıp, son gün tüm ülkelerin katılımcılarından oluşturulacak takımlarla kendilerine verilen görevlerden oluşan problemleri çözmek için sıfırdan robot tasarlayıp, programlayacak.

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Haber Tarihi: 01 Ağustos 2019 Perşembe 16:22
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