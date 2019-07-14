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Sıfır radyasyon ile ritim bozukluğu tedavisi mümkün

Çocuk Kardiyolojisi Doç.

14 Temmuz 2019 Pazar 11:09
Sıfır radyasyon ile ritim bozukluğu tedavisi mümkün

Çocuk Kardiyolojisi Doç. Dr. Fahrettin Uysal, çocuklardaki ritim bozukluklarını sıfır radyasyon kullanarak tedavi etmenin mümkün olduğunu söyledi.


Çocuklarda çarpıntı ve bayılma oldukça sık karşılaşılan bir durum olduğunu belirten Medicana Bursa Hastanesi Çocuk Kardiyolojisi Bölümünden Doç. Dr. Fahrettin Uysal, “Çarpıntı ve bayılma şikayeti olan hastalarda bazen önemli ritim bozuklukları görülmektedir. Günümüzde çocuklarda kalp ritim bozukluklarının teşhis ve tedavisinde oldukça ilerleme kaydedilmiş olup neredeyse tüm ritim problemlerinde ilaç kullanmadan elektrofizyolojik çalışma ve ablasyon ile yüz güldürücü sonuçlar elde etmekteyiz. Elektrofizyolojik çalışma ile kalpte ritim bozukluklarının teşhisi konabilmektedir. Çarpıntı ile bayılmanın sebeplerinin tespiti ve bazen diğer durumlarda bu yönteme başvurulmaktadır. Eğer bu yöntemle kalpte anormal, olmaması gereken bir ek ileti yolu bulunması durumunda veya anormal uyarı çıkaran odakların tespit edildiği durumlarda ablasyon da aynı seansta yapılabilmektedir” dedi.


Ablasyon ortadan kaldırmak veya yok etmek anlamına geldiğini ifade eden Fahrettin Uysal, “Ablasyon ile kalp içinde var olan anormal doku yok edilebilir. Ablasyonda iki yöntem vardır. Biri, yüksek ısı ile tahrip etmek. Diğeri ise çok düşük derecelerde dondurularak yok etmektir. Bu işlem ile hastanın çarpıntı şikayetinin tamamen geçmesi ve ritim bozukluklarının tedavisi hedeflenir. Ritim problemini yapan yerin tespit edilip eksi 70 derecede dondurarak yok edilmesi çok güvenilir bir yöntemdir. Başarı oranı çok yüksektir. Ablasyon tedavisi artık ritim bozukluklarında ilk tercih edilen tedavi yöntemi olmuştur. Daha önceleri bu tedavi sırasında yüksek dozlarda radyasyon kullanılması özellikle çocuk hastalarda önemli bir sorun olarak karşımıza çıkıyordu. Çünkü çocuklarda radyasyon tedavisi ile uzun dönemde kanser riskinin arttığı tespit edilmiştir. Teknolojinin ilerlemesi ile sıfır radyasyon kullanılarak ritim anjiyosu güvenli bir şekilde gerçekleştirilebilmektedir” diye konuştu.


Bu yöntemde üç boyutlu anatomik haritalama sistemi kullanılarak kalbin elektriksel aktivitesinin daha hızlı ve daha güvenilir bir şekilde ortaya konduğunu belirten Uysal, “En önemlisi neredeyse sıfır radyasyon kullanımı sayesinde uzun dönem kanser riski bu tedavi ile görülmemektedir. Bu yöntem çocuklarda Türkiye’de oldukça az sayıda merkezde kullanılmaktadır. Hastanemizde ritim bozukluğu saptanan her çocuk detaylı bir şekilde değerlendirilmekte ve uygun hastalarda 3 boyutlu haritalama sistemi kullanılarak ablasyon tedavisi yapılmaktadır. Bu sayede çarpıntı şikayeti olup ritim bozukluğu saptanan çocuklarda uzun yıllar kullanılabilen ilaçların yan etkileri de önlenmektedir” dedi.

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Haber Tarihi: 14 Temmuz 2019 Pazar 11:09
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