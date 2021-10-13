Sıfır otomobil ve 2.el otomobil piyasasında neler oluyor? Araç alıp-satacaklar dikkat! 36 günde gidiyor...

Otomobil piyasasını sarsan çip krizi ve koronavirüs pandemisinin etkisiyle, özellikle yaz aylarında sıfır otomobil tedariğinde sıkıntı yaşandı. Bir süre daha devam etmesi beklenen çip krizi sonrası otomobil almak isteyenler soluğu ikinci el piyasasında aldı. Ayrıca ağustos ayındaki ÖTV matrahı kararı sonrasında yaşanan ufak da olsa fiyat düşüşünün ardından yukarı doğru ivmelenen ikinci el piyasasında beklenti, fiyatların daha da artacağı yönünde.

İkinci elde yaşanan fiyat artışlarındaki en büyük sebeplerden biri, ‘al-satçı’ olarak tabir edilen ve bu işi meslek olarak değil, kâr etme amacıyla yapan bireysel satıcılar. Yayınlanan raporlar geçen yıl satılan 9 milyon aracın sadece 1 milyon 600 bininin motorlu araç satıcıları ve bayilerinden gerçekleştiğini ortaya koydu. Bu durum, fiyatların yukarı yönlü hareket etmesine neden olabiliyor.

Vergi kaybına yol açıyor

Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu Genel Başkanı Aydın Erkoç geçtiğimiz günlerde AA'ya verdiği röportajda yetkili olmayan kişilerin sadece fiyatları etkilemediğini, devletin aldığı vergi gelirlerinde de kayba neden olduğunu belirtti. Bunun önüne geçilebilmesi içinse yetkili olmayan kişiler için getirilen kısıtlamaların uygulanması gerektiğine dikkat çekti.

'5-6 ay daha devam edecek'

İkinci el araç sektöründe son 5-10 gündür hareketli günler yaşandığına dikkat çeken ikinci el otomobil uzmanı Bora Keçici ise, fiyatların özellikle son birkaç haftadır artış gösterdiğini söyledi. Keçici, sıfır elde yaşanan teslimat krizinin ikinci ele yansıdığını, bununla birlikte satışların artmasıyla birlikte fiyatların da yukarı yönlü hareket ettiğini sözlerine ekledi. Ayrıca kurdaki dalgalanmanın, sıfır otomobil piyasasındaki gibi ikinci elde de fiyat artışlarına neden olduğunu belirten Keçici, bu durumun önümüzdeki 5-6 ay boyunca devam edeceğini de söyledi.

Dolandırıcılara dikkat!

İnternetten verilen ilanların çok fazla olduğu günümüzde en dikkat edilmesi gereken konuların başında dolandırıcılar geliyor. Kendilerini araç satıcısı olarak gösteren bu kişiler çok çeşitli yöntemlerle insanları kandırabiliyor. Bu nedenden ötürü araç alırken güvenilir bir ekspertiz firmasına gidilmeli, araç kontrol ettirilmeli. Ayrıca ruhsattaki bilgilerle otomobildeki bilgiler karşılaştırılmalı.

Araçların yüzde 44'ü satıldı

Bu yılın ocak - ağustos döneminde ikinci el online pazarda 2 milyon 460 bin 532 yayınlanırken, bu ilanlardaki araçların yüzde 44’ü satıldı. Ayrıca ağustos ayında yayınlanan ilanlardaki araçların yüzde 43’ü ise satıldı. Indicata'nın ikinci el online pazar raporuna göre, bu sayı temmuz ayına göre yüzde 17 daha fazla.

Türkiye ikinci el online binek ve hafif ticari pazarı, motor tipine göre değerlendirildiğinde en çok satışı gerçekleşen otomobiller dizel motora sahip araçlar oldu. Dizel otomobilleri 47 bin 929 satış, yüzde 34,09 payla benzinli, 1.572 satış ve yüzde 1,12 payla otogazlı otomobiller takip etti. Hibrit otomobillerin payı 1.494 satışla yüzde 1,06 ve elektrikli otomobillerin payı da 307 satışla yüzde 0,22 olarak belirlendi.

36 gün içerisinde satış gerçekleşiyor

Online ortamda verilen ilanlarda dikkat çeken bir başka detay ise araçların ilana koyulduktan sonra kaç günde satışın gerçekleştiği. Verilere göre ilana koyulan bir araç 36 gün içerisinde yeni sahibini bulabiliyor.