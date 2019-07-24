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"Sıfır Atık'ta kelebek etkisi tasarlıyoruz"

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya: - "Sıfır Atık'ta bir kelebek etkisi tasarlıyoruz. Bir kişinin Sıfır Atık'ı benimsemesi, bütün şehrin benimsemesine örnek olacaktır"

24 Temmuz 2019 Çarşamba 13:09
"Sıfır Atık'ta kelebek etkisi tasarlıyoruz"

İSTANBUL (AA) - İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, "Sıfır Atık'ta bir kelebek etkisi tasarlıyoruz. Bir kişinin Sıfır Atık'ı benimsemesi, bütün şehrin benimsemesine örnek olacaktır." dedi.

Yerlikaya, Sıfır Atık Projesi'nin İstanbul Sektörel Buluşmaları'nın üçüncüsünde sanayicilerle İkitelli OSB yönetim binasında bir araya geldi.

Sıfır Atık Projesi'nin, 2017 yılında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde başlatıldığını hatırlatan Yerlikaya, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve il müdürlüklerinin çalışmaları takip ettiğini bildirdi.

İstanbul'a vali olarak atanmasının ardından durum tespiti yapıp, iki aşamalı bir eylem planı ve çalışma takvimi hazırladıklarını ifade eden Yerlikaya, "Birinci olarak özel sektörümüze, bütün hemşehrilerimize gitmeden önce evimizi yani hadimlik yaptığımız kamu binalarını Sıfır Atık'a geçirmek istedik. 2019'un ilk altı ayında 12 bin 700 kamu binasında sıfır atık başarıldı. Başta valilik binası ve il müdürlüklerimiz ve bağlı binalarda başlattık. 6 bin 657 kamu ve özel okullarımızın tamamında, 60 civarındaki üniversitelerimizin hepsinde, hastanelerimiz ve tüm kamuda bu işi başardık." diye konuştu.

Yerlikaya, Sıfır Atık'la ilgili harekat merkezi oluşturduklarını belirterek, merkezin çalışmaların takibi, karşılaşılan sıkıntılar ve devamlılıkla ilgili eğitim çalışmalarını yürüttüğünü kaydetti.

Projenin, ilerleyen aşamalarda diğer sektörlerin temsilcileri ile bir araya gelinerek İstanbul'un tamamında uygulanır hale getirileceğini anlatan Yerlikaya, "Hep beraber şehrimizde örnek bir Sıfır Atık projesini yaşatmak istiyoruz. En büyük emanetimiz olan çevremiz için adım adım, sabırla, heyecanla bu yolda ilerlememiz gerektiğini düşünüyorum. Sıfır Atık'ta bir kelebek etkisi tasarlıyoruz. Bir kişinin Sıfır Atık'ı benimsemesi, bütün şehrin benimsemesine örnek olacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

- "Ekonomik açıdan muazzam bir tasarruf"

Vali Yerlikaya, 15 Ekim itibarıyla 8 organize sanayi bölgesinde faaliyet gösteren tüm işletmelerin Sıfır Atık'a geçmesini istediklerini söyledi.

Sıfır Atık Projesi'nin ekonomik boyutuna değinen Yerlikaya, "Ekonomik açıdan muazzam bir tasarruf sağlıyor ama ondan daha büyük bir kazanımımız çevremiz ve onu bizden sonraki kuşakların da bizden razı olacağı bir şekilde emanet etmiş olacağız." ifadelerini kullandı.

Toplantıya, İstanbul Sanayi Odası Başkanı Erdal Bahçıvan, Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Hacı Mehmet Güner, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Ümit İnal, İkitelli OSB Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Mustafa Aydın ve OSB yöneticileri katıldı.


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Haber Tarihi: 24 Temmuz 2019 Çarşamba 13:09
  1. "Sıfır Atık Projesi"
  2. İkitelli OSB
  3. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya

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