"Sıfır Atık Projesiyle yıllık 20 milyar lira tasarruf öngörüyoruz"

İSTANBUL (AA) - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Sıfır Atık Projesi kapsamında yıllık 20 milyar lira tasarruf, 100 bin kişiye de doğrudan istihdam sağlamayı öngörüyoruz." dedi.

Murat Kurum, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde başlatılan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nca yürütülen, DenizTemiz Derneği (TURMEPA) iş birliğiyle hayata geçirilen "Sıfır Atık Mavi Projesi"nin, Ziya Kalkavan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde düzenlenen tanıtım toplantısına katıldı.

Burada konuşan Kurum, denizleri ve su kaynaklarını korumak için "Sıfır Atık Mavi Projesi" adıyla yeni bir seferberliği, bakanlıklar, dernekler ve öğrencilerle başlatmanın mutluluğu içerisinde olduğunu söyledi.

Çalışmayı, Türkiye'nin 81 ilindeki tüm kıyı şeritlerinde, göl ve nehir kenarlarında atıkların toplanmasını kapsayacak şekilde yürüteceklerini belirten Kurum, yeri geldiğinde ülkenin güzelliklerine şahit olmak için gelen misafirlerle, yeri geldiğinde tatil ya da piknik yapan vatandaşlarla, yeri geldiğinde kampçılarla ve geleceğin teminatı öğrencilerle birbirinden güzel ve eğlenceli yüzlerce çevre aktivitesini yapacaklarını ifade etti.

Bu seferberlikle 12 ay boyunca denizleri ve suları atıklardan hep birlikte kurtarmış olacaklarını kaydeden Kurum, bugün "Vira bismillah" diyerek temizliğe dünyanın incisi, İstanbul Boğazı'ndan başladıklarını aktardı.

Murat Kurum, çevre sorunlarının bugün dünyanın en önemli gündem maddeleri arasında yer aldığına dikkati çekerek, dünyanın küresel ısınma gerçeğiyle karşı karşıya kaldığını ve devletlerin adeta teyakkuz halinde olduğunu dile getirdi.

Denizlerde ve okyanuslarda biriken çöpler, küresel iklim değişikliği, tükenmekte olan türler, hava ve çevre kirliliği konularında önlem almak için ulusal ve uluslararası boyutta birçok çalışma yürütüldüğüne işaret eden Kurum, "Biz de denizlerimizi kirleten faktörleri belirlemenin, kirliliği engellemenin ve projelerimizi hayata geçirmenin ülke olarak gayreti içerisindeyiz. Millet olarak, medeniyet tasavvurumuzdan kaynaklanan çok temel bir inancımız var. Irmak kenarında olsak bile, abdest alırken israftan kaçınmamızı emreden bir inanca sahibiz. Yani bizler, tabiatımızı, çevremizi bir tüketim nesnesi olarak değil, içerisinde her türlü nimetin bolca sunulduğu eşsiz bir emanet görüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.





- "18 bin 750 kamu kurum ve kuruluşunda uygulamaya geçildi"

Murat Kurum, 2017 yılında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde başlatılan proje kapsamında bugüne dek 18 bin 750 kamu kurum ve kuruluşunda uygulamaya geçildiğini dile getirerek, "Dönüşebilecek atıklarımızı ayrıştırıyoruz ve bunları geri dönüşümde kullanıyoruz. Yine organik atıklarımızı da kompost tesislerinde geri dönüşüme tabii tutmak suretiyle, peyzaj alanlarımızda, millet bahçelerimizde, parklarımızda bitkilerimizin yetiştirilmesinde kullanmaya gayret gösteriyoruz." ifadelerini kullandı.

Projenin devamlılığı açısından Sıfır Atık Yönetmeliği hazırladıklarını anımsatan Kurum, yönetmelik çerçevesinde 2023 yılına gelindiğinde ilçelere ve şehirlere çöp kamyonunun girmediği, çevrenin ve doğanın korunduğu bir sürece hep birlikte ulaşmak istediklerini anlattı.

"Sıfır Atık Mavi Projesi"yle, çevreyi koruma konusunda duyarlılık oluşturduklarını ve yarınlara temiz bir Türkiye bırakmak için kaynakları daha verimli kullanmaya gayret gösterdiklerini vurgulayan Kurum, sıfır atık sistemine geçildiğinde, 2023 yılında, ham maddelerin de yurt dışından ithal edilmeyeceğini, böylelikle hem cari açığa katkıda bulunacaklarını hem de ham maddelerin Türkiye'de üretilmesini sağlayacaklarını aktardı.





- "100 bin kişiye de doğrudan istihdam sağlamayı öngörüyoruz"

Murat Kurum, "Sıfır Atık Projesi" kapsamında yıllık 20 milyar lira tasarruf öngördüklerini belirterek, "100 bin kişiye de doğrudan istihdam sağlamayı öngörüyoruz." dedi.

"Deniz Çöpleri Eylem Planlarının Hazırlanmasına İlişkin Genelge"yi de bugün yayımladıklarını açıklayan Kurum, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu genelge kapsamında da 81 ilimizde ve denize kıyısı olan özellikle 28 ilimizde valilerimizin sorumluluğunda hazırlanacak ve deniz çöpleriyle mücadeleye yönelik uygulamayı böylece başlatmış olacağız. Plastik poşetlerin ücretlendirilmesi, Sıfır Atık Projesi kapsamındadır. Depozito uygulaması, ki yakında uygulamaya geçeceğiz, yine Sıfır Atık Projesi kapsamındadır. Güneyde ve yine aynı şekilde denize kıyısı olan tüm illerimizde, teknelerimize, yatlarımıza atıklarının düzenli bırakılıp bırakılmadığının tespiti amacıyla Mavi Kart uygulamamız var. Bu uygulama kapsamında da tüm teknelerimizin düzenli olarak takiplerini yapıyoruz.

Diğer önemli projemiz mavi bayraklı plaj sayımız. Şu an itibarıyla 459 mavi bayraklı plajımız var. Bu plajlarımız sayı itibarıyla baktığınızda dünyada 3. sıradayız. Bu plaj sayılarını arttırarak 2023 yılına geldiğimizde mavi bayrak sıralamasında da dünyada birinci olmayı hedefliyoruz. 2023 yılına kadar 785 bin kilometrekarenin yüzde 17'sini korunan alan ilan edeceğiz. Bu sayede iklim değişikliğinin etkilerini en aza indirecek o yatay koridorları hem millet bahçeleriyle hem korunan alanların sayısını arttırmakla birlikte sağlamış olacağız. Hem ekosistemimizi hem biyolojik çeşitliliği koruyarak gelecek nesillere de aktarmış olacağız."

Programa, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan da katıldı.

TURMEPA Yönetim Kurulu Başkanı Şadan Kaptanoğlu'nun da selamlama konuşması yaptığı programda, serbest dalış dünya rekortmeni milli sporcu Şahika Ercüment denizin altından görüntülere yer verdiği videoyu izlenime sundu.

Bakan Kurum, program sonunda "Sıfır Atık Mavi Sözü"nü imzaladı.