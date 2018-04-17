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Sıfır Atık Projesi’nin Beşinci Etkinliği Adana’da gerçekleştirildi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın himayelerinde hayata geçirilen ve daha önce farklı şehirlerde gerçekleştirilen Sıfır Atık Projesi etkinliğinin beşincisi Adana’da yapıldı.

17 Nisan 2018 Salı 22:02
Sıfır Atık Projesi’nin Beşinci Etkinliği Adana’da gerçekleştirildi

 Atıkların kontrol altına alınması, gelecek nesillere temiz ve gelişmiş bir Türkiye ile yaşanabilir bir dünya bırakılması hedefiyle uygulanan proje, 30 pilot şehirde uygulanacak.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın himayelerinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından hayata geçirilen ve daha önce Antalya, Denizli, Kocaeli ve Gaziantep’te gerçekleştirilen Sıfır Atık Projesi etkinliğinin beşincisi Adana’da yapıldı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nca, sürdürülebilir kalkınma ilkeleri çerçevesinde atıkların kontrol altına alınması, gelecek nesillere temiz ve gelişmiş bir Türkiye ile yaşanabilir bir dünya bırakılması hedefiyle uygulanan proje, 30 pilot şehirde uygulanacak. Altıncısı 8 Mayıs’ta Trabzon’da gerçekleştirilecek uygulamanın, başta kamu kurumları olmak üzere tüm Türkiye’ye yayılması amaçlanıyor.Adana’da gerçekleşen ve Sıfır Atık projesinin her yönüyle anlatıldığı etkinlikte geri dönüşüm ve çevre duyarlılığına dikkat çekildi. Etkinlikte atıkların depolanmasının çevreye olumsuz yönde etkilerinin olduğu, geri dönüştürülmesi durumunda ise ekonomiye olumlu katkılarının olacağı ve Sıfır Atık Projesi’nin ekonomiye kazandırdıkları yapılan uygulamalarla anlatıldı.Söz konusu etkinlikte, Adana Vali Yardımcısı Murat Sözen, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı Sebahattin Dökmeci ve Adana Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Ahmet Kırılmaz birer konuşma yaptı.

Haber Tarihi: 17 Nisan 2018 Salı 22:02
  1. Trabzon
  2. Kocaeli
  3. Gaziantep
  4. Denizli
  5. Antalya
  6. Sıfır Atık Projesi’nin Beşinci Etkinliği Adana’da Gerçekleştirildi
  7. Ankara Haberleri
  8. yerel haberler

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