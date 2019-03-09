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"Sıfır Atık projesini dalga dalga büyütüyoruz"

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Cumhurbaşkanımızın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde yürüttüğümüz Sıfır Atık projesini 14 bin kamu kurum ve kuruluşunda uygulamaya geçirdik, dalga dalga büyütüyoruz" dedi.

09 Mart 2019 Cumartesi 17:07
"Sıfır Atık projesini dalga dalga büyütüyoruz"

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Biz çevreci bir parti, çevreci bir hareket olarak Türkiye'nin en büyük çevre projesini yaptık, Sıfır Atık projesini yaptık. O da bir kadın hareketidir. Cumhurbaşkanımızın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde yürüttüğümüz Sıfır Atık projesini 14 bin kamu kurum ve kuruluşunda uygulamaya geçirdik, dalga dalga büyütüyoruz." dedi.

AK Parti Tepebaşı İlçe Başkanlığınca Yusuflar Mahallesi'nde düzenlenen fidan dikim töreninde konuşan Kurum, Milli Mücadele döneminde Cumhuriyet'in kurulmasında kadınların büyük emeklerinin olduğunu söyledi.

Kadınların her zaman AK Parti hükümetinin yanında ve destekçisi olduğunu belirten Bakan Kurum, şöyle devam etti:

"2004 yılında kadınlarımızın iş gücüne katkısı yüzde 20 iken, bugün iş gücüne katkınız yüzde 35'lere geldi. İnşallah çok yakın zamanda bu oranı daha da üst seviyelere getirmek suretiyle, ailenin çatısı olan kadınlarımızın evlerimize verdikleri, sokaklarımıza, mahallelerimize verdikleri emekleri biz çok daha yukarılara taşımak istiyoruz. Bu noktada AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanımızın, kadınlarımızın siyaset, eğitim, sanat, spor ve kültürde olması konusunda talimatları var ve bu çerçevede de bu yüzdeyi artırmak için çalışıyoruz. Biliyoruz ki siz bizim ailemizsiniz. Neşet Ertaş'ın da söylediği gibi 'Kadınlar insan, erkekler insanoğludur' diyor."

Kurum, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 81 ile Millet Bahçesi kazandırma sözü verdiğini hatırlattı.

Bu kapsamda Çevre ve Şehircilik Bakanlığı olarak Millet Bahçeleri yapmak ve kişi başına yeşil alan miktarını 15 metrekareye çıkarmak için var güçleriyle çalıştıklarını vurgulayan Murat Kurum, "Şehirlerin 50-100 yılını planlıyoruz. Biz çevreci bir parti, çevreci bir hareket olarak Türkiye'nin en büyük çevre projesini yaptık, Sıfır Atık projesini yaptık. O da bir kadın hareketidir. Cumhurbaşkanımızın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde yürüttüğümüz Sıfır Atık projesini 14 bin kamu kurum ve kuruluşunda uygulamaya geçirdik, dalga dalga büyütüyoruz." diye konuştu.

- "2023'e kadar tüm şehirlerimizin atık su problemini bitireceğiz"

Kurum, plastik poşet kullanımının azaltılmasıyla ilgili uygulamaya da değindi.

Plastik poşetleri yılbaşından itibaren ücretli hale getirilerek kullanımını yüzde 70 azalttıklarını anımsatan Bakan Kurum, şunları kaydetti:

"Bütün bunları niye yapıyoruz biliyor musunuz? Bütün bunları çocuklarımız için yapıyoruz. Çocuklarımızın, şehirlerimizin geleceği için yapıyoruz. 2023 yılına geldiğimizde tüm şehirlerimizin atık su arıtma problemini bitireceğiz. Hem şehirlerimizin düzenli depolama problemini bitireceğiz hem de şehirlerimiz marka şehir olarak tüm Türkiye'de dünyanın diğer şehirleri ile yarışacak yeşil alan, yürüme, yürüyüş, bisiklet yolları miktarının arttığı, birbiriyle entegre hale gelmiş şehirler haline gelecek."

Törene, AK Parti Eskişehir milletvekilleri Harun Karacan, Nabi Avcı ve Emine Nur Günay, Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Burhan Sakallı, Tepebaşı Belediye Başkan Adayı Hasan Tuç ile çok sayıda kadın katıldı.

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Haber Tarihi: 09 Mart 2019 Cumartesi 17:07
  1. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum
  2. Eskişehir

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