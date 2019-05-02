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“Sıfır Atık” Projesini 179 Bin Ögrenciye Anlattılar’’

2016 yılında “Toprak ve Su”nun maceraları isimli animasyon filmi ile okullarda öğrencilere ‘sıfır atık’ projesini anlatan Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, 3 yılda 179 bin öğrenciye ulaşmayı başardı.

02 Mayıs 2019 Perşembe 14:10
“Sıfır Atık” Projesini 179 Bin Ögrenciye Anlattılar’’

2016 yılında “Toprak ve Su”nun maceraları isimli animasyon filmi ile okullarda öğrencilere ‘sıfır atık’ projesini anlatan Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, 3 yılda 179 bin öğrenciye ulaşmayı başardı.


Eğitim çalışmalarında; her geçen gün kirlenerek doğallığını kaybeden çevreyi korumak, gelecek nesillere yaşanabilir bir çevre ve kent bırakmak adına; sıfır atık mantığı ile atık oluşumunun önlenmesi, geri dönüşümün öneminin anlaşılması ve çevre bilincinin oluşturulmasını anlatan Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı Atık Yönetimi Şube Müdürlüğü eğitmenleri, bugüne kadar başarılı bir çalışma yaptı.


2016 yılında; ilköğretim okullarında 40 bin öğrenciye, 2017 yılında 70 bin öğrenciye çevre bilinci ve sıfır atık eğitimleri veren Büyükşehir Belediyesi, 2018 yılında ise 69 bin öğrenciye ulaştı.


Eğitimlerde animasyon CD’si, ajanda, çiçek açan kalem, kumbara ve temizlik seti dağıtımı da yapan Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı Atık Yönetimi Şube Müdürlüğü; “Çevre Bilinci Eğitimleri’nin” öğrenciler tarafından ilgi görmesi, görsel açıdan desteklenmesi ve akılda kalması amacıyla; ‘Toprak ve Su’ maskotlarını dağıtıp tiyatro oyunları ile bilinçlendirme yapıyor.


2019-2020 Eğitim-öğretim döneminde ise Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı desteği ile 20 bin öğrenciye eğitim vermeyi planlayan Büyükşehir Belediyesi, “Gelecek Nesillerle Sıfır Atık” projesi kapsamında eğitimler vermeye devam edecek.

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Haber Tarihi: 02 Mayıs 2019 Perşembe 14:10
  1. doğa

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