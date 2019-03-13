Sıfır Atık Projesi’ne 10 pilot okul dahil oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın öncülüğünde başlatılan Sıfır Atık Projesi kapsamında Konya Büyükşehir Belediyesi, ilk aşama olarak belediye hizmet binasında başlattığı uygulamanın kapsamını genişleterek, merkezde bulunan 10 pilot okulu da projeye dahil etti.

Konya Büyükşehir Belediyesi “Sıfır Atık Projesi”nin kapsamını genişleterek, merkezde bulunan 10 pilot okulu da projeye dahil etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın öncülüğünde başlatılan Sıfır Atık Projesi kapsamında; Karatay’da Cengiz Topel İlkokulu, Mehmet Bayır İmam Hatip Ortaokulu, Karatay Konya Anadolu İmam Hatip Lisesi, Meram’da Mehmet Şükriye Sert İlkokulu, Zafer Ortaokulu, Şükrü Doruk İmam Hatip Lisesi, Selçuklu’da Saygı Anaokulu, Mustafa Karaciğan İlkokulu, Sancak Ortaokulu ile Şems-i Tebriz’i İmam Hatip Lisesi, atıklarını kategorize ederek geri dönüşüme katkı sağlıyor. Proje kapsamında okullara kağıt, plastik, cam, metal ve geri dönüşemeyen atık geri dönüşüm konteyneri, ekmek atık kutusu, bitkisel atık yağ bidonu ve atık pil kutuları yerleştirilerek, geçici depo alanları teşkil edildi. Konya Büyükşehir Belediyesi, pilot bölge okullarında “Eğiticilerin Eğitimi” programları gerçekleştirerek Sıfır Atık Projesi’nin uygulanması, tüketim alışkanlıklarının değiştirilmesi, geri dönüşümün önemi, çevre bilincinin öğrencilere aktarılması, amaçlar ve hedefler konularında öğretmenleri bilgilendirdi. Söz konusu çalışmaların ve toplanan atık miktarlarının kayıt altında tutulması için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından oluşturulan Sıfır Atık Bilgi Sistemi’ne kayıtları yapıldı, sistemin nasıl çalışacağı hakkında ilgililer bilgilendirildi. Bu eğitimlerde katılımcılara Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılmış bez çanta, tohumlu doğa dostu kalem, ajanda ve broşür dağıtıldı.