0553 313 94 23

Sıfır Atık Projesi’ne 10 pilot okul dahil oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın öncülüğünde başlatılan Sıfır Atık Projesi kapsamında Konya Büyükşehir Belediyesi, ilk aşama olarak belediye hizmet binasında başlattığı uygulamanın kapsamını genişleterek, merkezde bulunan 10 pilot okulu da projeye dahil etti.

13 Mart 2019 Çarşamba 13:49
Sıfır Atık Projesi’ne 10 pilot okul dahil oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın öncülüğünde başlatılan Sıfır Atık Projesi kapsamında Konya Büyükşehir Belediyesi, ilk aşama olarak belediye hizmet binasında başlattığı uygulamanın kapsamını genişleterek, merkezde bulunan 10 pilot okulu da projeye dahil etti.


Konya Büyükşehir Belediyesi “Sıfır Atık Projesi”nin kapsamını genişleterek, merkezde bulunan 10 pilot okulu da projeye dahil etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın öncülüğünde başlatılan Sıfır Atık Projesi kapsamında; Karatay’da Cengiz Topel İlkokulu, Mehmet Bayır İmam Hatip Ortaokulu, Karatay Konya Anadolu İmam Hatip Lisesi, Meram’da Mehmet Şükriye Sert İlkokulu, Zafer Ortaokulu, Şükrü Doruk İmam Hatip Lisesi, Selçuklu’da Saygı Anaokulu, Mustafa Karaciğan İlkokulu, Sancak Ortaokulu ile Şems-i Tebriz’i İmam Hatip Lisesi, atıklarını kategorize ederek geri dönüşüme katkı sağlıyor. Proje kapsamında okullara kağıt, plastik, cam, metal ve geri dönüşemeyen atık geri dönüşüm konteyneri, ekmek atık kutusu, bitkisel atık yağ bidonu ve atık pil kutuları yerleştirilerek, geçici depo alanları teşkil edildi. Konya Büyükşehir Belediyesi, pilot bölge okullarında “Eğiticilerin Eğitimi” programları gerçekleştirerek Sıfır Atık Projesi’nin uygulanması, tüketim alışkanlıklarının değiştirilmesi, geri dönüşümün önemi, çevre bilincinin öğrencilere aktarılması, amaçlar ve hedefler konularında öğretmenleri bilgilendirdi. Söz konusu çalışmaların ve toplanan atık miktarlarının kayıt altında tutulması için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından oluşturulan Sıfır Atık Bilgi Sistemi’ne kayıtları yapıldı, sistemin nasıl çalışacağı hakkında ilgililer bilgilendirildi. Bu eğitimlerde katılımcılara Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılmış bez çanta, tohumlu doğa dostu kalem, ajanda ve broşür dağıtıldı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 13 Mart 2019 Çarşamba 13:49
  1. doğa

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Tarih Dedektifleri
    1. Tarih Dedektifleri
    2. BM: “Dünyadaki 4 ölümden biri çevre..
    3. GMİS “14 Mart Tıp Bayramı’nı..
    4. Trump'a korkutan uyarı: Asya..
    5. Efsane oyun geri dönüyor
    6. Başkan Toçoğlu: Şehrin geleceğine..
    7. OMÜ, 3,5 ton saf çiçek balı üretti
    8. Klostrofobi (kapalı yer korkusu)..
    9. İşte astım konusunda yanlış bilinenler
    10. Suudi Arabistanlı aktivistler hakim..
    11. Operasyon düzenleyen ekipler bin 624..
    12. THY Boeing 737 uçuşlarını durdurdu! |..
    13. Kaçmaya çalışırken balkonda yakalanan..
    14. BES'te kategorilerine göre en fazla..
    15. BES'te kategorilerine göre en fazla..
    16. Katil Esed Türkmendağı'nı vuruyor!
    17. En fazla kaybettiren BES fonları
    18. En fazla kazandıran BES fonları
    19. Pamukkale’de ‘Sosyal Market’ 5 bin..
    20. Başkan Toçoğlu, SESOB toplantısına..
    21. Bir evde 624 adet uyuşturucu hap bulundu
    22. BES fonu istatistikleri
    23. Okul bahçeleri renklendirildi
    24. İncesu Belediyesi çocukları..
    25. Üniversiteden Kilis Çiftçisine Yerli..
    26. Amasya’da yolcu otobüsü ile kamyon..
    27. Kaptanlara ve yolculara sigorta
    28. Nijerya’da yüzlerce kişi çöken binanın..
    29. Erzincan’da deprem şehitleri dualarla..
    30. Denizlili sporcu karate turnuvasında..
    Olay iş adamı konuştu: Mansur Yavaş çıksın yalanlasın
    Olay iş adamı konuştu: Mansur Yavaş çıksın yalanlasın
    Sözcü'nün provokasyonu elinde patladı!
    Sözcü'nün provokasyonu elinde patladı!
    Mansur Yavaş bu 15 soruya cevap veremedi!
    Mansur Yavaş bu 15 soruya cevap veremedi!
    Mansur Yavaş: Erdoğan'dan randevu alıp gideceğim
    Mansur Yavaş: Erdoğan'dan randevu alıp gideceğim
    Güney Kore'den dünyayı tedirgin eden açıklama: Felaket yaşanabilir
    Güney Kore'den dünyayı tedirgin eden açıklama: Felaket yaşanabilir

    Günün Karikatürü

    13 Mart 2019
    Islıklı domuzluğa karşı Türkiye ayakta
    Islıklı domuzluğa karşı Türkiye ayakta
    Özhaseki'den çirkin iftiraya sert yanıt!
    Özhaseki'den çirkin iftiraya sert yanıt!