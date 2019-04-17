Sıfır Atık Projesi’nde öğrenciler yarışacak

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından hayata geçirilen ve Türkiye genelinde pek çok kamu kurum ve kuruluşu tarafından da uygulanan Sıfır Atık Projesi’nde, düzenlenen yarışma ile yeni fikir ve projelere destek verilecek.

Bilecik Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Mustafa Budak tarafından yapılan açıklamada, “İlkokul, ortaokul, lise ve üniversite öğrencilerinin farklı kategorilerde yarışacağı yarışmada Sıfır Atık konusunda farkındalık oluşturmak amaçlanıyor. İlkokul öğrencilerinin resim kategorisinde yarışacağı yarışmada ortaokul öğrencileri resim ve 3 boyutlu proje alanında yarışmaya başvurabilecek. Lise öğrencileri, fotoğraf, karikatür ve 3 boyutlu proje; üniversite öğrencileri, fotoğraf, kısa film ve 3 boyutlu proje alanlarında yarışmaya katılabilecek. Başvurular, 2 Mayıs’ta sona erecek” ifadelerine yer verildi.