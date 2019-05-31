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‘Sıfır Atık’ projesinde Eskişehir’de 31 bin 677 ton atık toplandı

Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak, Dünya Çevre Haftası münasebetiyle Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Hikmet Çelik’i, Tema Vakfı Eskişehir İl Temsilcisi Ergün Mutlu’yu, ESOGÜ Biyofizik Anabilim Dalı Başkanı Prof.

31 Mayıs 2019 Cuma 15:21
‘Sıfır Atık’ projesinde Eskişehir’de 31 bin 677 ton atık toplandı

Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak, Dünya Çevre Haftası münasebetiyle Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Hikmet Çelik’i, Tema Vakfı Eskişehir İl Temsilcisi Ergün Mutlu’yu, ESOGÜ Biyofizik Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ferhan Esen’i ve okullarında Tema Vakfı Ağaç Kardeşliği projesini yürüten öğrencileri makamında kabul etti.


Geleceğin teminatı olan çocukların çevre bilincine duyarlı birer insan olarak yetiştirilmelerine dikkat çeken Vali Çakacak, “Çevre duyarlılığına dikkat çekerek insanlara sorumluluklarını hatırlatmak, kamuoyunda çevre bilinci ile hassasiyetinin oluşmasına vesile olmak ve gelecek nesillere daha yaşanabilir bir çevre bırakmak amacıyla 1972 yılından bu yana ülkemizde ve dünyada 5 Haziran ‘Dünya Çevre Günü’ olarak çeşitli etkinliklerle kutlanmaktadır” dedi.


Çevre konusunda atılacak adımların, çocukların geleceğine yapılacak en önemli yatırım olduğunu ifade eden Vali Çakacak,gelecek nesillere sağlıklı ve temiz bir çevre bırakabilmek için başta eğitim kurumları olmak üzere, tüm kamu-özel sektör-sivil toplum ve gönüllü kurum ve kuruluşları ile vatandaşlara önemli görevler düştüğünü dile getirdi. Eskişehir halkının çevre bilinci hakkında oldukça hassas davrandığını bildiren Vali Çakacak, “Bildiğiniz üzere, Cumhurbaşkanımızın eşi Emine Erdoğan Hanımefendi himayelerinde başlatılan ‘Sıfır Atık Projesi’ toplumumuzdan büyük destek görmüş, kısa sürede benimsenerek toplumun tüm kesimlerinde uygulanmaya başlanmıştır. Bu noktada ilimiz, ülkemizdeki öncü iller arasında yer almış, projenin ilk uygulayıcıları olan Cumhurbaşkanlığı Külliyesi ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın ardından uygulamaya geçen ilk illerden birisi olmuştur. Geride bıraktığımız yıl içerisinde Haziran ve Aralık aylarında yapılan raporlamalar gösteriyor ki, Sıfır Atık projesi kapsamında ilimizde 31 bin 677 ton atık toplanmış ve bu atıkların ekonomiye geri kazanımı sağlanmıştır. Ekonomiye geri kazandırılan atıklar sayesinde 277 bin 831 ağacın kesilmesi önlenmiştir. Projeye destek olan tüm kamu kurum ve kuruluşlarına, Eskişehir halkına çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.


Herkese sağlıklı bir gelecek, temiz ve yaşanılabilir bir dünya temennisinde bulunan Vali Çakacak, haftanın verimli geçmesini diledi.


Ziyareti kabulden dolayı Vali Çakacak’a teşekkürlerini ileten Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Hikmet Çelik ise, hafta boyunca yapılacak etkinlikler hakkında bilgi verdi.


Ziyaretin sonunda Vali Çakacak, öğrencilere günün anısına çiçek tohumu ve çeşitli hediyeler verdi.

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Haber Tarihi: 31 Mayıs 2019 Cuma 15:21
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