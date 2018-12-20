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"Sıfır atık' çalışmalarımız verimli bir şekilde devam ediyor"

Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı:- "Sıfır atık' konusunda çalışmalarımız verimli bir şekilde artarak devam ediyor. Atıkları toplayarak hem enerji alanında tasarruf sağlıyoruz hem de çevremizi temizliyoruz"

20 Aralık 2018 Perşembe 15:11
"Sıfır atık' çalışmalarımız verimli bir şekilde devam ediyor"

İSTANBUL (AA) - Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, "sıfır atık" çalışmalarının verimli bir şekilde artarak devam ettiğini belirtti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ilçede gelenek haline getirilen "Halk Meclisi" toplantısına katılan Çağırıcı, mahalle sakinlerinin soruları üzerine geri kazanılabilir atıkların dönüşümü konusunda yaptıkları çalışmaları ve hayata geçirilecek projeleri anlattı.

Mahalle sakinlerinin çevre temizliği konusundaki duyarlılığının önemine işaret eden Çağırıcı, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde başlatılan 'Sıfır Atık Projesi'ni başarılı bir şekilde sürdürüyoruz. 'Sıfır atık' konusunda çalışmalarımız verimli bir şekilde artarak devam ediyor. Atıkları toplayarak hem enerji alanında tasarruf sağlıyoruz hem de çevremizi temizliyoruz." ifadelerini kullandı.

Çağırıcı, 2019 yılında Hürriyet Mahallesi'nde metro ve kapalı pazar alanını hizmete açacaklarını aktardı.

Toplantıda söz alan katılımcılar, oturdukları sokakta yaşadıkları sorunlardan bahsederken, yapılan hizmetlerden dolayı da yetkililere teşekkür etti.

Halk Meclisi'ne İlçe Kaymakamı Mustafa Eldivan, AK Parti İlçe Başkanı İsmet Öztürk, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Yılmaz, Bağcılar Belediye Başkan yardımcıları, İlçe Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, İGDAŞ ve BEDAŞ temsilcileri, Hürriyet Mahallesi Muhtarı Hayati Çakıcı ve mahalle sakinleri katıldı.

- Bağcılar'da bu yıl 159 bin 730 ağaç kesilmekten kurtarıldı

Bağcılar'da 2018 yılının 10 ayında 9 bin 396 ton kağıt ve kartonun geri dönüşümüyle 159 bin 730 ağaç kesilmekten kurtarıldı.

Ayrıca, 4 bin 593 ton camın dönüşümüyle 459 bin 341 litre yakıt tasarrufu, 2 bin 575 ton plastiğin dönüşümüyle 36 bin 47 megavat enerji ve 553 ton metalin dönüşümüyle de 719 bin kilogram hammadde tasarrufu yapıldı.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 20 Aralık 2018 Perşembe 15:11
  1. "Halk Meclisi" toplantısı
  2. "Sıfır Atık Projesi"
  3. Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı

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