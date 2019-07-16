Sıfır almıştı ama başına bela oldu! 'Ben yandım başkaları yanmasın...'
İzmir'in Narlıdere ilçesinde oturan emekli astsubay Kıvanç Atmaca'nın, Avrupa ve Türkiye'nin farklı bölgelerine özgürce seyahat etme hayalini gerçekleştirmek için satın aldığı sıfır karavan başına bela oldu.16 Temmuz 2019 Salı 08:22
Sıfır aldığı karavan İzmir'in Narlıdere ilçesinde oturan emekli astsubay Kıvanç Atmaca'nın başına bela oldu.
30 kilometre yol yapmadan bozulan karavanın ikinci el malzemelerden yapıldığı ortaya çıkarken, İzmir 8. Tüketici Mahkemesi de Atmaca'yı haklı buldu.
Firma üzerinde birçok haciz olduğu için 26 bin 500 lirasını tahsil edemeyen Atmaca, "Bu firmanın imal edip sattığı, can güvenliği bulunmayan yüzlerce karavan trafikte dolaşıyor. Bu resmen insan hayatıyla oynamaktır. Ben yandım başkaları yanmasın" dedi.
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