Cilt hastalıklarına hangi yağ iyi gelir? Şifalı bitkiler hangi hastalıklara iyi gelir?

İnsanlar en çok bakımı hiç şüphesiz cilde yapar. Cilt sorunları için farklı alternatif tıp yöntemlerine başvurulur. Cilt hastalıklarına çare olacak alternatif tıp yöntemleri neriyle hangi yağ neye iyi gelir? Cilt hastalıklarına hangi sebze ve meyvenin yağı iyi gelir? Hamilelikte oluşan lekelere karşı hangi yağ kullanılır? Portakal, susam, kakao ve vanilya yağı hangi hastalıklara iyi gelir?

Portakal yağı

Yağlı ve sivilceli bir cilde sahipseniz portakal yağı tam size göre. 3-4 damla ile cilde masaj yapılması kan dolaşımını düzenler, cildi sıkılaştırır, sivilceleri kurutur. Selülit görünümünü azaltır. Portakal yağının düzenli kullanılması önerilir.

Susam yağı

İnce telli saç, kirpik ve kaşlarınızdan şikayetçi iseniz susam yağın besleyici etkisinden yararlanabilirsiniz. Güneş ışınlarının zararlı etkilerinden cildi koruyarak cildin yaşlanmasını geciktirir. Sürüp masaj yaparak kullanabilirsiniz.

Kakao yağı

Hamilelikte oluşan çatları önlemek için kakao yağı kullanabilirsiniz. Cildi yumuşatarak çatlamasını önler. Ayrıca hızlı bronzlaşmayı sağlar. Susam yağı ile karıştırılarak kullanıldığında güneş, deniz ve kumun cilde zarar vermesini önler. Cilde masaj şeklinde uygulanmalıdır.

Vanilya yağı

Evinizdeki veya buzdolabınızdaki kötü kokular sizi bıktırdıysa bir de vanilya yağını deneyin. 1 fincan suya 3-4 damla vanilya yağı damlatarak dolapta bekletin veya temizlik suyuna damlatın. Ayrıca hoş kokusu uyarıcı ve cinsel gücü artırıcı etkidedir.

Şifalı bitkiler hangi hastalıklara iyi gelir? Şifalı bitkilerin faydaları nelerdir?

Brokoli

Selenyum, potasyum, kükürt ve diyet lifi yönünden zengindir. Kansere neden olan hücrelere etki ederek ortadan kalkmasında etkilidir. İdrar yolları, kalın bağırsak ve meme kanserine karşı koruyucudur. Çiğ olarak veya buharda pişirilerek tüketilmelidir.

Çörek otu

Çok zengin bir vitamin ve mineral kaynağıdır. A, C, B1, B2 ve B6 vitaminleri ile selenyum, çinko, magnezyum minerallerini içeren çörek otundaki en önemli bileşim ise thymol türevi thymoquinon’dur. Thymoquinon akciğer, baş-boyun, kalınbağırsak, karaciğer, karın zarı, lösemi, lenfoma, meme, pankreas, prostat ve yumuşak doku kanserlerine faydalıdır. Günlük bir tatlı kaşığı tüketilebilir. Gebelikte kullanımı önerilmez.

Soğan

Kanı temizleme özelliği ile damar sertliğine yol açan kötü kolesterolü düşürür, iyi huylu kolesterolü yükseltir. Doğal antibiyotik olmasının yanı sıra potasyum minerali ile B ve C vitaminleri içerir. Şeker hastaları ve gebeler doktor kontrolünde tüketmelidir.

Keten tohumu

C, E ve K vitaminlerinin yanı sıra kalsiyum, bakır, demir mineralleri açısından da zengindir. Omega-3 Yağ Asidi içeriği yüksektir. Antioksidan özelliktedir ve kolesterolü dengeler. Aynı zamanda kan şekerini de dengeleyerek kalp-damar sağlığını korur. Düzenli olarak tüketimi kötü kolesterolü düşürürken iyi kolesterolü yükseltebilir. Salataya veya yoğurda 1 yemek kaşığı katılarak tüketilebilir.

Aspir: Antibakteriyel ve antioksidan özelliğe sahiptir. Kanı düzenler, pıhtılaşmasını sağlar. Pıhtılaşma problemi yaşayan, kan sulandırıcı ilaç alan bireylerin kullanması önerilmez. 1 gram aspir çiçeği bir bardak kaynar suda demlenerek tüketilebilir.

Sarımsak

Doğal bir antibiyotiktir. Kalp ve bağışıklık sistemini güçlendirir, bağışıklık sistemi hücrelerini artırır. Günlük 2 diş sarımsak kullanımı yeterlidir. Tansiyon hastaları kontrollü tüketmelidir.

Zencefil

ltihaba, kan pıhtılaşmasına, kolesterole ve kalp hastalıklarına olumlu etkide bulunur. Antibakteriyel ve antioksidan özelliğe sahiptir. Çay şeklinde veya yemeklerde baharat olarak kullanılabilir. Günlük 4 gramdan fazla kullanılmamalıdır. Fazla tüketimi mide ekşimelerine, ritim bozukluklarına yol açabilir.

Kivi

Yüksek C vitamini içeriğiyle yaz kış tüketilebilecek, bağışıklık güçlendirici bir meyvedir. 1 adet kivi günlük C vitamini ihtiyacının karşılanmasında fayda sağlar. Önerilen miktardan fazla tüketmek, cilt sorunlarına, ishale ve bulantıya sebep olabilir.