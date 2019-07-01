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Şifa verdikleri "porsuk"tan ayrılmak istemiyorlar

Siirt'te yol kenarında yaralı halde bulunan ve getirildiği SİÜ Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesinde tedavi edilen porsuk, sağlığına kavuştu - Porsuğun tedavisinde görev alan öğrenciler, kısa süre sonra doğaya salınacak hayvandan ayrılacak olmanın üzüntüsünü yaşıyor- Öğrencilerden Rozelin Çetin: - "Ona çok alıştık ve bu nedenle doğaya salınacağı için çok üzgünüz" - Ahmet Erdem:- "Sabah akşam onun tedavisi ve bakımıyla ilgilendik, aramızda duygusal bir bağ oluştu"

01 Temmuz 2019 Pazartesi 11:28
Şifa verdikleri "porsuk"tan ayrılmak istemiyorlar

SİİRT (AA) - FECRİ BARLIK - Siirt'te üniversite öğrencileri, tedavisini yaptıkları porsuktan ayrılacak olmanın hüznünü yaşıyor.

Yaklaşık 45 gün önce Tillo ilçesinde yol kenarında yaralı halde bulunan porsuk, getirildiği Siirt Üniversitesi (SİÜ) Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesinde tedavi altına alındı. Başhekim Mustafa Barış Akgül'ün başkanlığındaki ekip ve öğrencilerin özverili çalışmaları sonucu tedavisi yapılan porsuk, yeniden doğaya salınacak duruma geldi.

Hastaneye getirildiğinde 1,5 kilogram olan porsuk, hastanede şifa buldu ve 4 kilograma ulaştı.

Uygulamalı eğitim kapsamında porsuğun tedavi sürecinde görev alan öğrenciler, iyileşmesine sevindikleri porsuktan yakında ayrılacak olmanın üzüntüsünü yaşıyor.

Başhekim Akgül, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2 yıl önce faaliyete giren hastanede kedi, köpek, kanatlı ve çiftlik hayvanlarının yanı sıra egzotik hayvanların teşhis ve tedavisinin başarıyla sürdürüldüğünü söyledi.

Yol kenarında yaralı bulunan porsuğun da gece saatlerinde hastaneye getirildiğini aktaran Akgül, "Boyun bölgesinin üst kısmında büyük çapta yarası mevcuttu. Genel durumu çok kötüydü ve neredeyse ölmek üzereydi." dedi.

Asistan ve öğrencilerle porsuğu tedavi sürecini yakından takip ettiklerini vurgulayan Akgül, bir canlının yaşamasına vesile olmuş olmanın mutluluğunu yaşadıklarını dile getirdi.

Tedavi süreci hakkında bilgi veren Akgül, şunları kaydetti:

"Nesli tükenmekte olan bu porsuğumuz bize getirildiğinde yaraları kurtlanmış durumdaydı. Buraya gelince yaradaki kurtlar tek tek temizlendi, düzenli bakımı yapıldı. Tamamen deri dokusunun olmadığı açık ve iki kulağını kapsayan büyük bir yaraydı. Bu yara, tedavileri yapılarak yavaş yavaş iyileşmeye başladı ve gördüğünüz gibi tamamen kapanmış durumdadır."

Hayvanın tüylerinin yeniden çıktığını belirten Akgül, onu yakında doğaya salacaklarını bildirdi.

"Hastanede hayvanlarımızın teşhis ve tedavisinde, başarımızın bir sırrı da öğrencilerimizin hayvanlarla çok iyi ilgilenmesine dayanıyor." ifadelerini kullanan Akgül, öğrencilerin porsuktan ayrılacağı için üzgün olduklarını kaydetti.

- "Bahçede gezdirdik"

Veteriner Fakültesi öğrencilerinden Ahmet Erdem, 1,5 aydır yakından ilgilendikleri porsuğun sağlığına kavuştuğunu belirtti.

Doğaya salınacak porsuktan ayrılmak zorunda kalacaklarını kaydeden Erdem, "Sabah akşam onun tedavisi ve bakımıyla tedavisiyle ilgilendik. Aslında aramızda duygusal bir bağ oluştu. Yemek yemesini sağlamak için elimizden geleni yaptık. Mama, et aldık ve onu dışarıya çıkarıp bahçede gezdirdik." diyen konuştu.

"Çabamızın sonucunda iyileşmesi biz çok mutlu etti. Şimdi doğaya salacağız. Biraz burukluk biraz da sevinç var. Sonuçta doğaya kavuşacak ama bizden ayrılacak olması da bizi üzüyor." diyen Erdem, bundan sonra da hastaneye gelecek hayvanların sağlığına kavuşması için ellerinden gelen gayreti göstereceklerini bildirdi.

Porsuğu hastane bahçesinde dolaştıran Rozelin Çetin de sağlığına kavuşan hayvana çok alıştıklarını aktardı.

Yaralı hayvan gördüklerinde çok üzüldüklerine değinen Çetin, şunları söyledi:

"Porsuğumuzun da tedavi ve bakımlarını yaptık. Şu anda iyileşti ve doğaya salınmak için hazır bir duruma geldi. Ona çok alıştık ve bu nedenle doğaya salınacağı için çok üzgünüz ama tedavisi bittiği ve sağlığına kavuştuğu için çok mutluyuz."

Mehmet Servan Özgezer de 1,5 kilogram olarak hastaneye getirilen porsuğun sağlığına kavuşmasının ardından 4 kilograma ulaştığına dikkati çekti.

Hocalarıyla belirlenen tedavi sürecinin sonunda porsuğu sağlığına kavuşturduklarını anlatan Özgezer, "Sabah akşam onun beslenmesini sağlayıp, temizliğini yapıyorduk. Bir yandan kendi doğal yaşamına tekrar geri dönmesini istiyoruz, bir yandan da yanımızda kalmasını istiyoruz ama bu mümkün değil." diye konuştu.


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Haber Tarihi: 01 Temmuz 2019 Pazartesi 11:28
  1. hayvan hastanesi
  2. porsuk
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