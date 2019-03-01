‘Şifa Niyeti’ne Muğla’da seyirciyle buluştu

Ünlü tiyatrocu Altan Erkekli ile Veysel Diker, ‘Şifa Niyetine’ programıyla Muğla Menteşe’de sahne aldı. Etkinlikte Gazi Mustafa Atatürk Kültür Merkezi’nde oturacak yer kalmadı.

Gazi Mustafa Atatürk Kültür Merkezi’nde düzenlenen etkinlikte orkestrayla birlikte izleyiciyle buluşan Veysel Diker, yurdun dört bir yanından derlediği türküleri seslendirirken, Altan Erkekli de, "58 metrekare bir evde büyüdüm. Hep yatılı okuduğum için benim hiç odam olmadı. O yaşlarda, odasız çocuk kalmasın diye ilerde inşaat mühendisi olup binalar yapmayı istiyordum. Resimlerimde hep çimento, tuğla, bina vardı. Lise yıllarında ise yeteneğimi gören İngilizce öğretmenim mutlaka tiyatrocu olmam gerektiğini söyleyip benden söz aldı. Liseye, Diyarbakır’da kolejde başladım. Trenle İstanbul’dan Diyarbakır’a gitmek üç gün sürüyor. O zamanlar çocuklar başka bir aileye emanet edilir, varacağı yere gönderilirdi. O zamanlar İstanbul ‘terkos suyu’ içerdi. Bütün Türkiye musluktan su içer, adına ‘terkos suyu’ derdi. Şimdi pet şişelerden içiyoruz. Suyumuz da bozuldu, insan ilişkilerimiz de. Bugünlerde çocuklarımızı karşıya gönderemiyoruz" diye konuştu.

Yanlışlıkla İstanbul Üniversitesi Arapça Dili ve Edebiyatı Bölümü’nde başladığı akademik eğitimine Ankara Üniversitesi Dil Tarih Fakültesi Tiyatro Bölümü’nde devam ettiğini söyleyen Erkekli, Ankara Sanat Tiyatrosu günlerinden paylaştığı anılarıyla da seyirciyi güldürdü.