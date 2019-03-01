0553 313 94 23

‘Şifa Niyeti’ne Muğla’da seyirciyle buluştu

Ünlü tiyatrocu Altan Erkekli ile Veysel Diker, ‘Şifa Niyetine’ programıyla Muğla Menteşe’de sahne aldı.

01 Mart 2019 Cuma 11:37
‘Şifa Niyeti’ne Muğla’da seyirciyle buluştu

Ünlü tiyatrocu Altan Erkekli ile Veysel Diker, ‘Şifa Niyetine’ programıyla Muğla Menteşe’de sahne aldı. Etkinlikte Gazi Mustafa Atatürk Kültür Merkezi’nde oturacak yer kalmadı.


Gazi Mustafa Atatürk Kültür Merkezi’nde düzenlenen etkinlikte orkestrayla birlikte izleyiciyle buluşan Veysel Diker, yurdun dört bir yanından derlediği türküleri seslendirirken, Altan Erkekli de, "58 metrekare bir evde büyüdüm. Hep yatılı okuduğum için benim hiç odam olmadı. O yaşlarda, odasız çocuk kalmasın diye ilerde inşaat mühendisi olup binalar yapmayı istiyordum. Resimlerimde hep çimento, tuğla, bina vardı. Lise yıllarında ise yeteneğimi gören İngilizce öğretmenim mutlaka tiyatrocu olmam gerektiğini söyleyip benden söz aldı. Liseye, Diyarbakır’da kolejde başladım. Trenle İstanbul’dan Diyarbakır’a gitmek üç gün sürüyor. O zamanlar çocuklar başka bir aileye emanet edilir, varacağı yere gönderilirdi. O zamanlar İstanbul ‘terkos suyu’ içerdi. Bütün Türkiye musluktan su içer, adına ‘terkos suyu’ derdi. Şimdi pet şişelerden içiyoruz. Suyumuz da bozuldu, insan ilişkilerimiz de. Bugünlerde çocuklarımızı karşıya gönderemiyoruz" diye konuştu.


Yanlışlıkla İstanbul Üniversitesi Arapça Dili ve Edebiyatı Bölümü’nde başladığı akademik eğitimine Ankara Üniversitesi Dil Tarih Fakültesi Tiyatro Bölümü’nde devam ettiğini söyleyen Erkekli, Ankara Sanat Tiyatrosu günlerinden paylaştığı anılarıyla da seyirciyi güldürdü.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 01 Mart 2019 Cuma 11:37
  1. kültür
  2. sanat

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Avrupa Salon Okçuluk Şampiyonası'nda ilk altın madalya
    1. Avrupa Salon Okçuluk Şampiyonası'nda..
    2. Muğla’da araç sayısı 494 bin 809’a..
    3. Doğal alabalık avı yasağı sona erdi
    4. Abone sayısı belli oldu! Tüm..
    5. Kadınlar sordu, AK Parti’li adaylar..
    6. Dev operasyonun ardından uyuşturucu..
    7. 2019 yılı arı fiyatları açıklandı
    8. TANAP sosyal ve çevresel yatırım..
    9. GRAFİKLİ - Darbeci yarbaydan önce..
    10. İstanbul’da terör örgütü DHKP-C’ye..
    11. Bim aktüel 26 Şubat 2019 indirim..
    12. Amasya'da silahlı kavga: 1 ölü
    13. MHP’li başkan adayı Bıyık emekçileri..
    14. Hisarcık Milli Eğitim personeline..
    15. "Amacımız olimpiyat madalyası..
    16. Ülke geneli kaba boşanma hızında..
    17. TEM Akşemsettin viyadüğünde özel halk..
    18. AK Parti Piraziz Belediye Başkan adayı..
    19. Ehliyetsiz sürücü, yaya geçidinde..
    20. FETÖ'nün doktor ve akademisyen..
    İşte 28 Şubat postmodern darbesi böyle gerçekleşti!
    İşte 28 Şubat postmodern darbesi böyle gerçekleşti!
    “İslam’dan aldığımız referansla yolumuzu belirleriz”
    “İslam’dan aldığımız referansla yolumuzu belirleriz”
    ‘Parti kurun’ diye gaz veren Abdüllatif Şener’den yeni iddia!
    ‘Parti kurun’ diye gaz veren Abdüllatif Şener’den yeni iddia!
    Yapan yandı! 46 bin lira cezası var
    Yapan yandı! 46 bin lira cezası var
    Bir dönemin 'derin devleti' olarak tanınıyordu... Kıraç ‘Fransız bakan’a neden para verdi?
    Bir dönemin 'derin devleti' olarak tanınıyordu... Kıraç ‘Fransız bakan’a neden para verdi?

    Günün Karikatürü

    1 Mart 2019
    Tacizde bulunan F-16'lar etkisiz hale getirildi
    Tacizde bulunan F-16'lar etkisiz hale getirildi
    Mısır'daki tren kazasında Sisi detayı!
    Mısır'daki tren kazasında Sisi detayı!