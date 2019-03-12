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‘Şifa Niyetine’ Aliağa’da sahne alacak

Aliağa Belediyesi’nin kültür sanat etkinlikleri kapsamında hazırlanan ‘Aliağa’da Komedi Festivali’nde ‘Şifa Niyetine’ isimli tiyatro oyunu sahne alacak.

12 Mart 2019 Salı 12:12
‘Şifa Niyetine’ Aliağa’da sahne alacak

Aliağa Belediyesi’nin kültür sanat etkinlikleri kapsamında hazırlanan ‘Aliağa’da Komedi Festivali’nde ‘Şifa Niyetine’ isimli tiyatro oyunu sahne alacak. Usta oyuncular Altan Erkekli ve Veysel Diker’in rol aldığı komedi oyunu izleyenlere tiyatro resitali sunacak.


Tüpraş Halk Eğitimi Merkezi’nde 14 Mart 2019 Perşembe günü sahnelenecek olan oyun saat 20.30’da başlayacak. "Müzikten Beri; Sözden Öte" diye özetlenebilecek süreçte; Söz’de Altan Erkekli kendi yaşam hikayeleri anlatacak. Müzik’te Veysel Diker sevdiği türkülerini piyano, keman, kontrabas, gitar, perküsyondan oluşan orkestrası eşliğinde seslendirecek.



Oyunun konusu


Orkestranın müziklere eşlik ettiği ‘Şifa Niyetine’ gösterisinde; Altan Erkekli, hayatı ile ilgili önemli kesitleri, Veysel Diker’de Anadolu türkülerinin batı alt yapılı aranje edilmiş halini seyirciye sunuyor. Sözün ve müziğin iç içe olduğu süreç, seyircide bazen hüzün bazen gülmeye dönük duygusal etkiler bırakıyor.


Altan Erkekli’nin kendi hayatından paylaştığı kesitler, içerik olarak yakın Türkiye özel tiyatro tarihine ve cumhuriyetin sanatla olan ilişkisine seyirciyi tanık tutuyor. Veysel Diker’in seslendirdiği türküler, kentleşme ile kendine yabancılaşma sorunu yaşayan hedef kitleye öze dönüşü ile ilgili destek olmayı amaçlıyor.



Davetiyeler Hilal Masada


Ücretsiz olarak sahnelenecek olan oyunu izlemek isteyen tiyatroseverler, oyunun sınırlı sayıdaki davetiyelerini 13 Mart 2019 Çarşamba gününden itibaren Aliağa Belediyesi hizmet binası giriş katında faaliyet gösteren Hilal Masadan temin edebilecek.

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Haber Tarihi: 12 Mart 2019 Salı 12:12
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