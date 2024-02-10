Şifa içeceği olarak biliniyor: Mevlana 1 bardak içmeden uyumuyordu! Şerbeti önce tüketin! Detayı
Sirkengebin şerbeti; Sirkencübîn veya sirkengübîn ismiyle de bilinir. İbn-i Sina'nın tavsiye ettiği şifalı sirkencübin şerbetinin faydalarını sıraladık.
Sirkencübin, nam-ı diğer Sirkengebin şerbeti ile tanıştınız mı...
Mevlana Celaleddin Rumi'nin en sevdiği içecek olarak da bilinen sirkencübin, binbir derda deva oluyor. Aslında bal-sirke karışımı olan sirkencübin, nefis lezzetinin yanı sıra hastalıklara verdiği şifa ile dillere destan hale geldi.
Farsçada “Encübin" kelimesi bal anlamına gelmektedir. Sirke kelimesi ile birleşen bu kelime, ballı sirke anlamına gelmektedir. Peki, sirkencübin şerbetinin faydaları nelerdir? Sirkeli bal ne işe yarar? Ballı sirke "sirkengebin" nedir? İşte detaylar...
Sirkencübin şerbeti içmenin yararları
Sirkencübin şerbeti içmek hazımsızlığa iyi geliyor, sindirim sisteminin sağlıklı bir şekilde çalışmasına destek oluyor. Kan şekerinin düzenlenmesine yardımcı oluyor, bu sayede tokluk hissinin daha uzun süre devam etmesini sağlıyor.
Antioksidan özelliği sayesinde düzenli olarak tüketildiğinde vücudun temizlenmesini sağlıyor, bir detoks etkisi oluşturuyor. Aslında içeriği tıpkı şimdilerde çok popüler olan sirkeli-ballı su ile aynı olduğundan sabahları aç karnına içildiğinde zayıflamaya yardımcı olduğu da biliniyor.
ÖNE ÇIKAN VİDEO
Düzenli tüketildiğinde yüksek tansiyonu dengeler, kalıcı denge sağlar.Sirkengebin serbeti tarifi
Malzemeler:
1 litre su
1 su bardağı elma sirkesi
3 yemek kaşığı çiçek balı
Tüm malzemeleri karıştırdıktan sonra 1-2 saat bekleyin ve günde 1 bardak tüketiniz.
Kadın - Aile
Saç dökülmesini pahalı ürünler kullanmadan doğal yolla durdurun: Sonuç inanılmaz! Etkisini gören gözlerine inanamıyor
Kadın - Aile
Lahana suyu ile zayıflama: 3 aşamalı! Süreci ise ilk kez tüm gün yeter! İşte o sırrı, püf noktasını açıklıyoruz
Kadın - Aile
Saç dökülmesini pahalı ürünler kullanmadan doğal yolla durdurun: 40 yıl yapılan! Ak düşen saçlar tarih olacak
Kadın - Aile
Kurusunu yiyin yaralarınız anında yok olsun! Prof. Dr. Saraçoğlu hiç kimsenin bilmediği şeyi işaret etti! Yanıt verdi