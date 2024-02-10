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Kadın - Aile Şifa içeceği olarak biliniyor: Mevlana 1 bardak içmeden uyumuyordu! Şerbeti önce tüketin! Detayı
Kadın - Aile

Şifa içeceği olarak biliniyor: Mevlana 1 bardak içmeden uyumuyordu! Şerbeti önce tüketin! Detayı

Yeniakit Publisher
2024-02-10 22:49:00 - 2024-02-10 22:57:01
Şifa içeceği olarak biliniyor: Mevlana 1 bardak içmeden uyumuyordu! Şerbeti önce tüketin! Detayı

Sirkengebin şerbeti; Sirkencübîn veya sirkengübîn ismiyle de bilinir. İbn-i Sina'nın tavsiye ettiği şifalı sirkencübin şerbetinin faydalarını sıraladık.

Sirkencübin, nam-ı diğer Sirkengebin şerbeti ile tanıştınız mı...

Mevlana Celaleddin Rumi'nin en sevdiği içecek olarak da bilinen sirkencübin, binbir derda deva oluyor. Aslında bal-sirke karışımı olan sirkencübin, nefis lezzetinin yanı sıra hastalıklara verdiği şifa ile dillere destan hale geldi.

Farsçada “Encübin" kelimesi bal anlamına gelmektedir. Sirke kelimesi ile birleşen bu kelime, ballı sirke anlamına gelmektedir. Peki, sirkencübin şerbetinin faydaları nelerdir? Sirkeli bal ne işe yarar? Ballı sirke "sirkengebin" nedir? İşte detaylar...

Sirkencübin şerbeti içmenin yararları

Sirkencübin şerbeti içmek hazımsızlığa iyi geliyor, sindirim sisteminin sağlıklı bir şekilde çalışmasına destek oluyor. Kan şekerinin düzenlenmesine yardımcı oluyor, bu sayede tokluk hissinin daha uzun süre devam etmesini sağlıyor.

Antioksidan özelliği sayesinde düzenli olarak tüketildiğinde vücudun temizlenmesini sağlıyor, bir detoks etkisi oluşturuyor. Aslında içeriği tıpkı şimdilerde çok popüler olan sirkeli-ballı su ile aynı olduğundan sabahları aç karnına içildiğinde zayıflamaya yardımcı olduğu da biliniyor.
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Düzenli tüketildiğinde yüksek tansiyonu dengeler, kalıcı denge sağlar.Sirkengebin serbeti tarifi

Malzemeler:

1 litre su
1 su bardağı elma sirkesi
3 yemek kaşığı çiçek balı

Tüm malzemeleri karıştırdıktan sonra 1-2 saat bekleyin ve günde 1 bardak tüketiniz.

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