Şifa içeceği olarak biliniyor: İbn-i Sina'nın tavsiye ettiği şifalı sirkencübin şerbetinin faydaları

Mevlana Celaleddin Rumi'nin en sevdiği içecek olarak da bilinen sirkencübin, binbir derda deva oluyor. Aslında bal-sirke karışımı olan sirkencübin, nefis lezzetinin yanı sıra hastalıklara verdiği şifa ile dillere destan hale geldi.

Peki, sirkencübin şerbetinin faydaları nelerdir? Sirkeli bal ne işe yarar? Nasıl tüketilir? Ballı sirke "sirkengebin" nedir? İşte detaylar...

Sirkencubin (Sirkencebin) Faydaları Saymakla Bitmez Çoook Lezzetli Bir Mevlana Şerbeti

Sirkencübin şerbeti içmek hazımsızlığa iyi geliyor, sindirim sisteminin sağlıklı bir şekilde çalışmasına destek oluyor. Kan şekerinin düzenlenmesine yardımcı oluyor, bu sayede tokluk hissinin daha uzun süre devam etmesini sağlıyor.

Antioksidan özelliği sayesinde düzenli olarak tüketildiğinde vücudun temizlenmesini sağlıyor, bir detoks etkisi oluşturuyor. Aslında içeriği tıpkı şimdilerde çok popüler olan sirkeli-ballı su ile aynı olduğundan sabahları aç karnına içildiğinde zayıflamaya yardımcı olduğu da biliniyor.

Düzenli tüketildiğinde yüksek tansiyonu dengeler, kalıcı denge sağlar. Vücutta oluşan bakteri ve ve mikropla savaşarak çoğalmasını engeller ve tıpķı mekanizma görevi görür, Hazımsızlığa iyi geliyor ve sindirim iyi gelir. Ayrıca: Sirkencübin ile zayıflayanlarda vardır. Elma sirkesi bir çok diyet listelerinde bulunan zayıflama üzerinde önemli etkileri olan bir besindir.

Sirkencübin Cilt Lekeleri

Özellikle cilt lekelerinden kurtulmada çok güzel sonuçlar verir. Yağlı ciltlerin yağ dengesini sağlar. Ton bozukluklarını dengeler. Akneye meyilli ciltlerde daha az akne sorunu ile karşılaşmayı sağlar.

Sirkencübin nasıl kullanılır?

Peygamber efendimiz'in (sav) tükettiği ve çok önerdiği bir içecek olarak bilinmekte. Öncelikle oda sıcaklığında bir cam sürahiye suyu, balı ve sirkeyi koyup karıştırın. İsteğe göre tarçın ekleyebilirsiniz ama ben eklemedim. Ilık veya soğuk tüketilebilir.

Sirkengebin serbeti tarifi

Malzemeler:

1 litre su

1 su bardağı elma sirkesi

3 yemek kaşığı çiçek balı

Tüm malzemeleri karıştırdıktan sonra 1-2 saat bekleyin ve günde 1 bardak tüketiniz.

Sirkencübin tarifi püf noktaları

Dilerseniz içine çubuk tarçın, karanfil gibi lezzetler de ilave ederek aromasını damak tadınıza daha uygun bir hale getirebilirsiniz.

Not: Farsçada “Encübin" kelimesi bal anlamına gelmektedir. Sirke kelimesi ile birleşen bu kelime, ballı sirke anlamına gelmektedir. Kısaca: sirkencubin ismi, farsça'daki “serke” (sirke) ve “angabin ” (bal) kelimelerinin birleşmesinden oluşuyor.