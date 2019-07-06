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Şifa Gerze tezgahlarında

Doğallığıyla öne çıkan ve faydası saymakla bitmeyen dut pekmezi halk pazarı tezgahlarında yerini aldı.

06 Temmuz 2019 Cumartesi 11:13
Şifa Gerze tezgahlarında

Doğallığıyla öne çıkan ve faydası saymakla bitmeyen dut pekmezi halk pazarı tezgahlarında yerini aldı.


Hazır gıda tüketiminin artmasıyla çoğalan sağlık ve kilo sorunları nedeniyle Türkiye’de de son yıllarda organik tüketim ön planda tutulurken, ilaçlar yerine doğanın kendisinden gelen şifalı bitkilerden yararlanılmaya başlandı.


Gerze ilçesinde kurulan halk pazarı, organik gıda satışında son derece önemli bir yere sahip. Köyde yaşayan vatandaşların bahçelerinden topladıkları sebze, meyveleri satması, doğal olarak elde ettikleri ürünlerden pekmez, reçel, ekmek, yoğurt ve tereyağı yapıp halk pazarında satışa sunması sağlıklı beslenmeye önem veren tüketicilere son derece kolaylık sağlıyor.


Bol güneşi seven dut meyvesi ve birçok derde şifa olan pekmezi de tezgâhlarda yerini aldı. Kansızlık için doğal ilaç olarak bilinen ve birçok hastalığa şifa olarak bilinen dut pekmezi, faydalarının yanı sıra yapımı da oldukça zahmetli.


Yapımının oldukça zahmetli olduğunu söyleyen kadınlar, “Yapımı çok zahmetli. Temizleyip önce kaynatıyoruz ardından pürüzsüz kıvam alana kadar süzüp son olarak odun ateşinde en az 4 5 saat kaynatıyoruz. Pekmez yapımında şeker kullanılmaz tamamen doğal bu yüzden çok sağlıklı” diyerek tatilcilerin gelmesiyle taleplerin de fazla olduğunu söylüyor.


Faydasının saymakla bitmediği pekmez bu yıl fiyatıyla da göze çarpıyor. Geçen yıl kilosu 35-40 lira arasında satılan pekmez bu yıl 45-50 TL arasında değişiyor.


Esnaf bunun sebebini çoğunlukla parayla aldıkları odunun maliyetinin yüksek olmasından dolayı olduğunu belirtiyor.

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Haber Tarihi: 06 Temmuz 2019 Cumartesi 11:13
  1. doğa

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