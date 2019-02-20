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Şifa bulmak için toprak yiyorlar

İçerisinde toksik ve radyoaktif madde bulunabilen kilin bir çok sağlık sorununa iyi geldiği düşünülüyor.

20 Şubat 2019 Çarşamba 11:51
Şifa bulmak için toprak yiyorlar

İçerisinde toksik ve radyoaktif madde bulunabilen kilin bir çok sağlık sorununa iyi geldiği düşünülüyor. Aktarcıların yolunu tutan vatandaşlar da şifa bulmak için aldıkları killeri yiyerek hastalıklarına çare arıyor.


Topraktan çıkarılarak elde edilen ve Türkiye’nin birçok bölgesinde bakım ürünü olarak kullanılan kil, Sivas bölgesinde hastalıklara şifa olduğu düşünülerek yiyerek de kullanılıyor. Kili kullanılan vatandaşlar sağlık sorunlarına çözüm arıyor. Kili kullanmak isteyenler aktarlardan yardım alıyor. Aktarlık yapan Orhun Özfidancı, kilin yemelik olarak satıldığını midede asit dengesizliği, sindirimde hazımsızlık yaşanması ve bağırsaklarda emilimin azalması gibi sağlık sorunlarına iyi geldiğini olduğunu söyledi.



Her isteyen alamıyor


Özfidancı, yemelik kil ibaresini paketler üzerinde gören kişilerin büyük şaşkınlık yaşadığını ve bu konuda çeşitli sorular sorduğunu ifade ederek, "Kilin iki türlü kullanımı vardır. Birisi yemelik kil diğeri ise saç ve cilt bakımı için kullanılan kil. Yemelik kil ise dozunda kullanılmasından dolayı mide rahatsızlığı olanlar, sindiriminde rahatsızlık yaşayanlar dozunda kullandığı takdirde midedeki asit dengesizliğini korur, bağırsaklarda ise sindirim konusunda yardımcı olur. Bu killerimiz yemelik kil ve cilt bakım kili adı altında satılır. Herkes alıyor bu killeri. Sürekli sattığımız bir ürün hemde yıllardır bilinen bir ürün. Eliniz kirlendi killi toprakla yıkadığınız zaman sabunla yıkamış gibi hem eliniz yumuşak olur hemde daha parlak olur. Yemelik kili ilk kez görenler ise şaşırıyorlar. Kil yeniyor muydu? Nasıl bir etkisi var? gibi şeklinde soranlar oluyor" dedi.



"Kili satın almak isteyen herkese veremiyoruz"


Yemelik kili isteyen herkese satmadıklarını belirten Özfidancı, "Bizde kili isteyen herkese vermiyoruz, kili isteyen kişinin aşermesi gerekiyor. Hamile bir kadının nasıl çeşitli şeyler aşeriyorsa kilide alacak kişinin ağzına toprak tadının gelmesi ve aşermesi gerekiyor. Bu hem demir eksikliği olan kişilerde oluyor. Hemde aşırı derecede kansız bir bünye sahibi olan kişiler yemelik kil kullanır." diye konuştu.



Kullanan bir daha bırakamıyor


Yemelik kili kullanan kişilerin, kilin etkisi ile yemelik kili bırakamadığını aktaran Özfidancı, kilin dozundan fazla kullanıldığı takdir de ise çeşitli sağlık sorunları oluşturabileceğini anlattı. Özfidancı, "Paketi 4 lira, kilogram fiyatı ise 8 lira. Şehir dışına gönderdiğimiz de oluyor. Ama dediğim gibi istisnai durumlarda geçerli. Asit dengesizliği olmadığı zaman, sindirimlerinde hazımsızlık yaşadıkları zaman, bağırsaklardaki emilimin azaldığı dönemlerde kullanılıyor. Ama tabi ki dozunda. Fazla kullanıldığı zaman ise karaciğere, böbreğe, mideye ve bağırsağa aşırı derecede baskı yapar. Böbrek yetmezliği olan kişilerin ise kullanmamasını tavsiye ediyoruz. Doktor gözetiminde kullanılan bir ürün. Demir ve çinko eksikliği için haplar var ama uzun süre yemelik kil kullanan kişi kilin etkisi ile yemelik kili bırakmıyor" şeklinde konuştu.

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Haber Tarihi: 20 Şubat 2019 Çarşamba 11:51
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