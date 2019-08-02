Sierra Leone’da sel felaketi: 5 ölü Batı Afrika ülkelerinden Sierra Leone’da meydana gelen sel felaketinde 5 kişi hayatını kaybetti.

Batı Afrika ülkelerinden Sierra Leone’da meydana gelen sel felaketinde 5 kişi hayatını kaybetti.

Sierra Leone’nın başkenti Freetown’da etkili olan şiddetli yağışların yol açtığı sel felaketi sonucu 5 kişi yaşamını yitirdi. Sel felaketi sebebiyle araçların sulara gömüldüğü, pek çok iş yeri ve evin kullanılamaz hale geldiği ve bazı bölgelerde bulunan limanların tahrip olduğu kaydedildi.

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