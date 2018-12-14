THY- Euroleague
0553 313 94 23

Siemens'tenyeni yazılım robotu "BİLGİN"

Siemens Türkiye’nin dijitalizasyon odağı kapsamda Tedarik Zinciri Yönetimi tarafından hayata geçirilen yeni yazılım robotu BİLGİN, sipariş yönetiminde zaman tasarrufu ve verimlilik sağlıyor

14 Aralık 2018 Cuma 12:36
Siemens'tenyeni yazılım robotu "BİLGİN"

İSTANBUL (AA) - Siemens Türkiye’nin dijitalizasyon odağı kapsamda Tedarik Zinciri Yönetimi tarafından hayata geçirilen yeni yazılım robotu BİLGİN, sipariş yönetiminde kayda değer zaman tasarrufu sağlayarakiş gücünde verimlilik ve rekabette avantaj sunuyor.

Siemens açıklamasına göre, Siemens Türkiye, dijital dönüşümü hızlandıran teknolojik ve inovatif çözümler sunmaya devam ediyor. Yalnızca müşterileri için değil tüm paydaşları için değer yaratmayı hedefleyen Siemens Türkiye’nin yenilikçi çözümleri, iş modellerinden iç süreçlere kadar birçok alana yüksek hız, esneklik ve verimlilik kazandırıyor.

Dijitalizasyon odağı kapsamında tedarikçilerine de yeni dijital dünya için rehberlik eden Siemens Türkiye Tedarik Zinciri Yönetimi’nin hayata geçirdiği son teknoloji, yazılım robotu BİLGİN oldu. Uzun soluklu iş gücü gerektiren lojistik süreçlerde zaman tasarrufu sağlayan BİLGİN, tedarik zincirine önemli avantajlar sunuyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Siemens Türkiye Tedarik Zinciri Yönetimi Bölüm Direktörü Tuğrul Günal, şunları kaydetti:

"Sözleşmeli hizmet sağlayacılarımız ile lojistik süreç, hakedişlerin liste olarak alınması, bu listedeki fiyatların operasyonda çalışanlar tarafından sözleşme rakamlarına göre kontrol edilmesi, sistem üzerinden sipariş açılması, siparişin tedarikçiye ulaşması, düzenlenen fatura onayının sistem üzerinden başlatılması gibi aşamalar üzerinden yürütülüyor. Tüm bu süreçler yılda yaklaşık bin 750 saatlik iş gücü gerektiriyor. Siemens Türkiye Tedarik Zinciri Yönetimi olarak, yeni yazılım robotumuz BİLGİN ile bu süreyi 25 saate düşürerek ciddi bir zaman tasarrufu elde ediyoruz. Üstelik tüm süreci oluşabilecek manuel hatalardan da arındırıyoruz. Süreçlerimizi 70 kat hızlandırdığımız bu teknoloji sayesinde sipariş sürecinin hızlanmasnı da sağlayarak, verimlilik ve rekabette önemli avantajlar elde edeceğiz.”

Haber Tarihi: 14 Aralık 2018 Cuma 12:36
  1. Siemens

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Almanya için büyüme tahmini düşürüldü
    1. Almanya için büyüme tahmini düşürüldü
    2. Hepsiburada'dan oto aksesuar..
    3. FETÖ'nün "VIP dinleme" davası
    4. GRAFİKLİ-Milyonlarca Yemenli Hudeyde..
    5. Hunt: Showdown için 4.0 güncellemesi..
    6. Basketbolda altyapılarda Avrupa..
    7. Jandarmadan yük araçlarına yönelik..
    8. AB Liderler Zirvesi, ekonomiye odaklandı
    9. İstanbul'daki evsizler sıcak yuvaya..
    10. Kılıçdaroğlu-Gül görüşmesinin..
    11. Koç Üniversitesi'nin "Anadolu..
    12. Fanatik Yahudiler Filistinli şoförü..
    13. Amazon.com.tr yılbaşı hediye..
    14. SuperFresh’ten baharatlı elma dilim..
    15. GÜNCELLEME 2 - Arnavutköy'de fabrika..
    16. Garanti Bankası, BM İklim Değişikliği..
    17. ANALİZ - Türkiye'nin ülke puanı..
    18. Siemens'tenyeni yazılım robotu..
    19. PFDK kararları
    20. "Kamera Elinde Geleceğin Cebinde Kısa..
    Rusya'dan Fırat'ın doğusuyla ilgili açıklama!
    Rusya'dan Fırat'ın doğusuyla ilgili açıklama!
    Gündemi sarsacak şok iddia! 'Abdullah Gül, Erdoğan'ın zayıflamasını istiyor'
    Gündemi sarsacak şok iddia! 'Abdullah Gül, Erdoğan'ın zayıflamasını istiyor'
    Sokağa çıkma yasağı ilan edildi
    Sokağa çıkma yasağı ilan edildi
    Hakkari'den kötü haber! Çok sayıda asker yaralı
    Hakkari'den kötü haber! Çok sayıda asker yaralı
    Yeni internet fiyatları enflasyonu zıplatacak
    Yeni internet fiyatları enflasyonu zıplatacak

    Günün Karikatürü

    14 Aralık 2018
    Yeniden aday gösterilemeyen başkan CHP'yi yerden yere vurdu
    Yeniden aday gösterilemeyen başkan CHP'yi yerden yere vurdu
    Günün âyet ve hadisi
    Günün âyet ve hadisi