Siemens'tenyeni yazılım robotu "BİLGİN"

İSTANBUL (AA) - Siemens Türkiye’nin dijitalizasyon odağı kapsamda Tedarik Zinciri Yönetimi tarafından hayata geçirilen yeni yazılım robotu BİLGİN, sipariş yönetiminde kayda değer zaman tasarrufu sağlayarakiş gücünde verimlilik ve rekabette avantaj sunuyor.

Siemens açıklamasına göre, Siemens Türkiye, dijital dönüşümü hızlandıran teknolojik ve inovatif çözümler sunmaya devam ediyor. Yalnızca müşterileri için değil tüm paydaşları için değer yaratmayı hedefleyen Siemens Türkiye’nin yenilikçi çözümleri, iş modellerinden iç süreçlere kadar birçok alana yüksek hız, esneklik ve verimlilik kazandırıyor.

Dijitalizasyon odağı kapsamında tedarikçilerine de yeni dijital dünya için rehberlik eden Siemens Türkiye Tedarik Zinciri Yönetimi’nin hayata geçirdiği son teknoloji, yazılım robotu BİLGİN oldu. Uzun soluklu iş gücü gerektiren lojistik süreçlerde zaman tasarrufu sağlayan BİLGİN, tedarik zincirine önemli avantajlar sunuyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Siemens Türkiye Tedarik Zinciri Yönetimi Bölüm Direktörü Tuğrul Günal, şunları kaydetti:

"Sözleşmeli hizmet sağlayacılarımız ile lojistik süreç, hakedişlerin liste olarak alınması, bu listedeki fiyatların operasyonda çalışanlar tarafından sözleşme rakamlarına göre kontrol edilmesi, sistem üzerinden sipariş açılması, siparişin tedarikçiye ulaşması, düzenlenen fatura onayının sistem üzerinden başlatılması gibi aşamalar üzerinden yürütülüyor. Tüm bu süreçler yılda yaklaşık bin 750 saatlik iş gücü gerektiriyor. Siemens Türkiye Tedarik Zinciri Yönetimi olarak, yeni yazılım robotumuz BİLGİN ile bu süreyi 25 saate düşürerek ciddi bir zaman tasarrufu elde ediyoruz. Üstelik tüm süreci oluşabilecek manuel hatalardan da arındırıyoruz. Süreçlerimizi 70 kat hızlandırdığımız bu teknoloji sayesinde sipariş sürecinin hızlanmasnı da sağlayarak, verimlilik ve rekabette önemli avantajlar elde edeceğiz.”