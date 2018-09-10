Siemens'ten Türkiye açıklaması: Henüz anlaşma yok

Alman medyasında yer alan haberlerde, Türkiye ve Almanya arasında 35 milyar euro büyüklüğünde bir demiryolu projesi için anlaşmaya varıldığı ve tedarik tarafında Siemens'in yer alacağı öne sürüldü.

Konuya ilişkin açıklama yapan Siemens AG Basın Sözcüsü Ellen Schramke, "Durum böyle değil. Siemens henüz bir anlaşma imzalamadı." ifadesini kullandı.

Schramke, Türk ve Alman hükumetlerinin anlaştığı yönündeki haberlere ilişkin olarak da görüşmelerin sürdüğüne işaret ederek, "Ancak Alman hükümeti ve Türk hükümeti de henüz herhangi bir anlaşmaya varmadı." açıklamasında bulundu.

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD), bu yılın nisan ayında açtığı yüksek hızlı tren ihalesinde en uygun teklifi veren Siemens’le 10 adet ‘Velaro’ yüksek hızlı tren için sözleşme imzalamıştı.