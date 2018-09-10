0553 313 94 23

Siemens'ten Türkiye açıklaması: Henüz anlaşma yok

Avrupa'nın önde gelen teknoloji devi Siemens'ten Türkiye ile ilgili açıklama geldi. Siemens AG Basın Sözcüsü Schramke, "Demiryolu modernizasyon projesinde Almanya ve Türkiye henüz bir anlaşmaya varmadı" dedi.

10 Eylül 2018 Pazartesi 18:27
Siemens'ten Türkiye açıklaması: Henüz anlaşma yok

Alman medyasında yer alan haberlerde, Türkiye ve Almanya arasında 35 milyar euro büyüklüğünde bir demiryolu projesi için anlaşmaya varıldığı ve tedarik tarafında Siemens'in yer alacağı öne sürüldü.

Konuya ilişkin açıklama yapan Siemens AG Basın Sözcüsü Ellen Schramke, "Durum böyle değil. Siemens henüz bir anlaşma imzalamadı." ifadesini kullandı.

Schramke, Türk ve Alman hükumetlerinin anlaştığı yönündeki haberlere ilişkin olarak da görüşmelerin sürdüğüne işaret ederek, "Ancak Alman hükümeti ve Türk hükümeti de henüz herhangi bir anlaşmaya varmadı." açıklamasında bulundu.

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD), bu yılın nisan ayında açtığı yüksek hızlı tren ihalesinde en uygun teklifi veren Siemens’le 10 adet ‘Velaro’ yüksek hızlı tren için sözleşme imzalamıştı.

Haber Tarihi: 10 Eylül 2018 Pazartesi 18:27
  1. Türkiye
  2. Siemens
  3. Almanya

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İstanbul Beyoğlu nöbetçi eczaneler
    1. İstanbul Beyoğlu nöbetçi eczaneler
    2. Bolu'da kamyon ile otomobil çarpıştı:..
    3. Galatasaray'ın rakibinden itiraf!..
    4. Ankara Sincan Batıkent Etimesgut..
    5. TSK ve ÖSO, Esed ile PKK'yı vurdu!
    6. En tehlikeli bulaşıcı hastalık: Kızamık
    7. Nöbetçi eczane Ankara Altındağ
    8. Ankara nöbetçi eczane Yenimahalle
    9. Ankara nöbetçi eczane Mamak
    10. Ankara nöbetçi eczane Çankaya
    11. Siemens'ten Türkiye açıklaması: Henüz..
    12. MYK toplantısı sonrası AK Parti'den..
    13. FETÖ'den 'sessizce direnin' çağrısı!
    14. Ankara nöbetçi eczane Keçiören 10..
    15. Galatasaray'ın rakibinden itiraf!..
    16. Karadeniz'de fırtına çıktı, palamut..
    17. Burundi Genelkurmay Başkanı Prime..
    18. Hindistan’da kafasıyla hem ceviz hem..
    19. Alanya’da düzenlenen operasyonda..
    20. Adapazarı'nda CHP'li İl Başkan..
    ABD Genelkurmay Başkanı'ndan flaş açıklama: Bunu durduracak bir şey var mı bilmiyorum!
    ABD Genelkurmay Başkanı'ndan flaş açıklama: Bunu durduracak bir şey var mı bilmiyorum!
    ABD'den almaktan vazgeçtiler!
    ABD'den almaktan vazgeçtiler!
    Deniz Baykal'dan Erdoğan ve hükümete övgü! 'Çabalarından memnunum'
    Deniz Baykal'dan Erdoğan ve hükümete övgü! 'Çabalarından memnunum'
    Sevilay Yılman: Eşekler gibi pişman oldum!
    Sevilay Yılman: Eşekler gibi pişman oldum!
    Böyle olur CHP'nin açılışı! 'Bacak şov'lu havuz açılış töreni
    Böyle olur CHP'nin açılışı! 'Bacak şov'lu havuz açılış töreni

    Günün Karikatürü

    09 Eylül 2018
    İslami tebliğe 10.5 yıl hapis
    İslami tebliğe 10.5 yıl hapis
    Ankara'da korkunç olay! 'Ben şeytanım dedi ve saldırdı'
    Ankara'da korkunç olay! 'Ben şeytanım dedi ve saldırdı'