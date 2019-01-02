0553 313 94 23

Siemens’ten kumaş türüne özel kurutma

Teknik özellikleri sayesinde kullanıcılarının konforunu ve çamaşırlarını düşünen Siemens iQ500 serisi, çamaşırların fazla kuruyarak çekmesinin önüne sensor kontrollü otomatik kurutma özelliği ile geçiyor

02 Ocak 2019 Çarşamba 10:16
Siemens’ten kumaş türüne özel kurutma

İSTANBUL (AA) - Siemens iQ500 ve iQ700 serisi kurutma makineleri sahip olduğu kumaş türüne uygun kurutma seçenekleri ile çamaşırların yıpranmasını önlüyor.

Siemens’ten yapılan açıklamaya göre, kış aylarında daha da zorlaşan çamaşır kurutma işi, Siemens kurutma makinelerinin ileri teknolojisi kullanıcılarının hayatını kolaylaştırıyor. Siemens iQ500 ve iQ700 serisi kurutma makineleri sahip olduğu kumaş türüne uygun kurutma seçenekleri ile çamaşırların yıpranmasını önlüyor.

Spor ve outdoor giysileri gibi farklı kumaş türleri için özel programlara sahip yeni Siemens iQ500 serisi WT45W46STR, WT7W4660TR ve WT47W461TR kurutma makineleri, 40 dakika hızlı kurutma programı ile kış aylarının en büyük yardımcısı oluyor.

Üstün teknik özellikleri sayesinde kullanıcılarının konforunu ve çamaşırlarını düşünen Siemens iQ500 serisi, çamaşırların fazla kuruyarak çekmesinin önüne sensor kontrollü otomatik kurutma özelliği ile geçiyor. Program sona erdikten sonra 120 dakika çamaşırları kırıştırmadan muhafaza etme sayesinde kullanıcılarına esneklik sunuyor.

-Özel giysiler için hassas çözüm


Takım elbise, ceket ve kumaş pantolon gibi hassas kumaşlara sahip çamaşırlarını kırışmadan ve yıpranmadan kurutmak isteyenlerin tercihi Siemens iQ700 serisi WT45W562TR kodlu kurutma makineleri olurken, kötü kokuları ve kırışıklıklar yok eden ActiveSteam ve iSensoric teknolojisine sahip Siemens iQ700 serisinin buhar özelliği sayesinde ofis ve gece kıyafetleri doğru kurutma yöntemi ile en kısa sürede kuruyor.

Çamaşırların istenilen kuruluna ulaştığında otomatik olarak durmasını sağlayan sensör teknolojisi ile Siemens kurutma makineleri, zaman ve enerjiden tasarruf ederek kusursuz sonuçlara ulaşmayı sağlıyor.


Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 02 Ocak 2019 Çarşamba 10:16
  1. Siemens
  2. Siemens kurutma

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Hayvanlar için 15 yıldır doğaya yem bırakıyor
    1. Hayvanlar için 15 yıldır doğaya yem..
    2. TCMB döviz depo ihalesinde teklif 920..
    3. Suriye sınırına askeri sevkiyat
    4. TCMB'den repo ihalesi
    5. Mehmet Efendi'yi rahmetle anıyoruz
    6. Teröre karşı yürüttüğü projeler ödül..
    7. Hamile kadın ambulansa traktörle taşındı
    8. Mitsubishi’den verimli üretim için..
    9. "2019, Türkiye ekonomisinin büyüyeceği..
    10. 250'yi aşkın kişi yatırımla Türk..
    11. Türkiye'ye sürpriz ziyaret!
    12. Jusuf Nurkic'den eşine zor rastlanan..
    13. Katliam görüntüleri darbecilerin..
    14. SPK'dan Yatırım Fonlarına İlişkin..
    15. Sivasspor'da Uruguaylı kaleci Rochet..
    16. Merkez Bankası, "kemirilen" paraları..
    17. 2018 borsa yatırımcısı için..
    18. "2018, e-ticarette başarılarla dolu..
    19. "2018, e-ticarette başarılarla dolu..
    20. "Haydi! Çağdaş Sanatta Katılımcılık ve..
    İran endişeli! Türkiye ve Suudi Arabistan öne çıktı
    İran endişeli! Türkiye ve Suudi Arabistan öne çıktı
    Almanya'da skandal uygulama! Bir cinsiyeti daha tanıdılar
    Almanya'da skandal uygulama! Bir cinsiyeti daha tanıdılar
    Mısır, Suudi Arabistan, Ürdün... Resmen başladılar! "Ortak deniz savaşının..."
    Mısır, Suudi Arabistan, Ürdün... Resmen başladılar! "Ortak deniz savaşının..."
    Tek bir şartla poşete ücret ödenmeyecek
    Tek bir şartla poşete ücret ödenmeyecek
    Hazırlıklar bitti! Şimdi PKK düşünsün
    Hazırlıklar bitti! Şimdi PKK düşünsün

    Günün Karikatürü

    2 Ocak 2019
    Çin'den dev askeri hamle! New York’un beş katı büyüklüğünde
    Çin'den dev askeri hamle! New York’un beş katı büyüklüğünde
    AK Parti Malatya ilçe belediye başkan adayları 2019
    AK Parti Malatya ilçe belediye başkan adayları 2019